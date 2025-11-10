Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Con đường sự nghiệp của Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Văn Quảng
2 giờ trước
Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hội
5 giờ trước
Lời tuyên thệ của tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội
5 giờ trước
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND Tối cao
5 giờ trước
Bộ trưởng Công an: Không một quốc gia nào có thể tự bảo đảm an ninh mạng
Thứ sáu, 07/11/2025 - 19:13
