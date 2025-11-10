Infographic

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Hoài Thu

(Dân trí) - Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến từng là cán bộ xí nghiệp chè, sau đó trở thành lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang rồi Bí thư Yên Bái. Ông cũng có 1 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

