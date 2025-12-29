Nga cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

“Theo tôi được biết, trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12, chính quyền Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào dinh thự nhà nước của Tổng thống Nga tại Novgorod”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên hôm 29/12.

Ông Lavrov xác nhận tất cả UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin đều đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ và hiện không có thông tin về thương vong. Nga cảnh báo cuộc tấn công này là hành động "khủng bố".

Theo ông Lavrov, những hành động liều lĩnh như vậy của Ukraine sẽ không bị bỏ qua và lực lượng vũ trang Nga đã xác định rõ các mục tiêu trong đòn tấn công trả đũa cũng như thời điểm thực hiện cuộc tấn công.

Ông Lavrov nói rằng Nga không có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ về giải quyết vấn đề Ukraine, bất chấp vụ tấn công bằng UAV của Kiev vào dinh thự Tổng thống Nga.

“Chúng tôi không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov xác nhận vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Moscow và Washington đang diễn ra nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Ông cảnh báo lập trường đàm phán của Nga “sẽ được điều chỉnh” sau cuộc tấn công của Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin là một nỗ lực nghiêm trọng nhằm phá hoại tiến trình đàm phán.

“Rõ ràng, những gì xảy ra hôm nay là một nỗ lực nghiêm trọng nhằm làm suy yếu tiến trình đàm phán và khiến việc đạt được hòa bình trở nên khó khăn hơn nữa”, ông Grushko nói với các phóng viên.

Theo ông Grushko, Kiev tiến hành các hành động khiêu khích ngay khi tiến trình đàm phán bước vào giai đoạn nhạy cảm, đồng thời cáo buộc Ukraine cùng với các quốc gia phương Tây đang tìm cách phá vỡ quá trình giải quyết xung đột.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về các cáo buộc của Nga.