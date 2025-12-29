Cô gái bị sát hại trong nhà trọ ở TPHCM

Hơn 22h30 ngày 29/12, Công an xã Bàu Bàng, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ), đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ cô gái nghi bị sát hại trong nhà trọ ở đường N7.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu tại khu nhà trọ trên đường N7.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Phạm Diện).

Chạy lại kiểm tra, người dân phát hiện cô gái đã tử vong bên vũng máu. Thời điểm này, họ phát hiện một người đàn ông đi xe máy nhanh chóng rời khỏi dãy nhà trọ.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ án mạng và danh tính nạn nhân cùng nghi can chưa được công bố.