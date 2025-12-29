"Mưa đỏ", Đức Phúc được đề cử 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu 2025
(Dân trí) - Thành công của tác phẩm điện ảnh "Mưa đỏ", chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga được đề cử 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.
Chiều 29/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật (VHNT) tiêu biểu năm 2025.
Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vài năm qua, do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của đời sống sáng tạo văn học nghệ thuật hằng năm.
Lễ bình chọn diễn ra chiều 29/12 tại Hà Nội, trong bối cảnh năm nay có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ, hướng tới tổng kết hoạt động, đánh giá thành tựu nổi bật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật Việt Nam.
Danh sách 20 sự kiện vào đề cử có các thành tựu của cá nhân, tổ chức, các hội đoàn, cơ quan quản lý Nhà nước. Các sự kiện trải rộng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật như văn chương, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, kiến trúc, múa, quản lý nhà nước…
Trong danh sách đề cử có chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 ở Nga, điểm nhấn của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế, và bộ phim Mưa đỏ - hiện tượng điện ảnh Việt năm nay.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho rằng 2025 là năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện trọng đại của đất nước.
Hoạt động bình chọn hướng tới việc tôn vinh các sự kiện văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, tạo tác động tích cực trong đời sống xã hội, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước trong năm 2025.
Kết quả bình chọn không chỉ là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân sáng tạo, còn góp phần khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật Việt Nam trong đời sống đương đại, tạo động lực thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
Danh sách 15 sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 sẽ được công bố ngày 1/1/2026.
20 sự kiện VHNT được ban tổ chức công bố để bình chọn 15 sự kiện tiêu biểu bao gồm:
1. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và cán bộ lão thành tiêu biểu
2. Các hoạt động Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)
3. Hoạt động của các hội VHNT trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
4. Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị”
5. Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 - năm 2025
6. Lễ trao giải “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”
7. Festival quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV - Việt Nam 2025
8. Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025
9. Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025
10. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025
11. Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24
12. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III)
13. Thành công vang dội của phim điện ảnh Mưa đỏ
14. Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024–2025
15. Tuần lễ Múa Việt Nam - Vietnam Dance Week 2025
16. Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”
17. Đại nhạc Hội “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”
18. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc - vô địch Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025
19. Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất (2023-2025)
20. Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” và hành trình lan tỏa, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng