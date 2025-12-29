"Mưa đỏ", Đức Phúc được đề cử 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu 2025

Chiều 29/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật (VHNT) tiêu biểu năm 2025.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vài năm qua, do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của đời sống sáng tạo văn học nghệ thuật hằng năm.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - phát biểu (Ảnh: Ban tổ chức).

Lễ bình chọn diễn ra chiều 29/12 tại Hà Nội, trong bối cảnh năm nay có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ, hướng tới tổng kết hoạt động, đánh giá thành tựu nổi bật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Danh sách 20 sự kiện vào đề cử có các thành tựu của cá nhân, tổ chức, các hội đoàn, cơ quan quản lý Nhà nước. Các sự kiện trải rộng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật như văn chương, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, kiến trúc, múa, quản lý nhà nước…

Chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 được đánh giá là một trong các sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu của năm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong danh sách đề cử có chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 ở Nga, điểm nhấn của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế, và bộ phim Mưa đỏ - hiện tượng điện ảnh Việt năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho rằng 2025 là năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện trọng đại của đất nước.

Hoạt động bình chọn hướng tới việc tôn vinh các sự kiện văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, tạo tác động tích cực trong đời sống xã hội, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước trong năm 2025.

Kết quả bình chọn không chỉ là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân sáng tạo, còn góp phần khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật Việt Nam trong đời sống đương đại, tạo động lực thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Danh sách 15 sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 sẽ được công bố ngày 1/1/2026.