Bắt kẻ sát hại người yêu ở Đồng Nai

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thành Giang (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/12, Giang dùng dao tước đoạt mạng sống của chị M.H. (33 tuổi, ngụ TPHCM) ngay tại nhà người thân của nạn nhân ở xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Đặng Thành Giang (Ảnh: CTV).

Gây án xong, Giang dùng dao tự tử, nhưng được lực lượng công an đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân và Giang có quan hệ tình cảm, ở cùng nhau như vợ chồng từ năm 2023 tại TPHCM. Khi chung sống, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bà ngoại tại xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Sau nhiều lần cố gắng nối lại tình cảm, nhưng chị H. không chấp thuận, Giang đến Đồng Nai tìm gặp chị H. và ra tay sát hại nạn nhân.