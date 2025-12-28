Lật xe khiến 9 người tử vong: Truy nguyên nhân, điều kiện an toàn xe khách

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 7h40 ngày 27/12, tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai). Khi đó, ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Yên Bái).

Với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch tỉnh Lào Cai cần trực tiếp chủ trì họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn.

Trong đó, ông lưu ý kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc.... Nếu có vi phạm của nhà xe, chủ xe, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải.

Với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, Thủ tướng quán triệt tinh thần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc.