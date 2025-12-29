Tổng thống Ukraine nêu khả năng trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/12 tuyên bố Ukraine và Mỹ cùng thống nhất lập trường rằng, cuộc xung đột Nga - Ukraine phải được chấm dứt bằng biện pháp ngoại giao, thông qua việc gây sức ép, buộc Nga phải chấp nhận hòa bình.

“Không có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình. Chúng tôi tin rằng, cùng với Mỹ, lập trường của chúng tôi giống nhau, đó là cuộc chiến phải được chấm dứt bằng con đường ngoại giao. Thông qua việc gây áp lực lên Nga”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Ông nói thêm rằng nếu Nga từ chối đạt được một thỏa thuận, Mỹ cùng với các đối tác châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho rằng Nga không sẵn sàng ủng hộ ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý tại Ukraine, vì việc này đòi hỏi an ninh thực sự và một lệnh ngừng bắn. Theo phía Ukraine, việc tổ chức trưng cầu dân ý sẽ cần ít nhất 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn.

“Một cuộc trưng cầu dân ý đòi hỏi an ninh và cơ sở hạ tầng an ninh. Nga không muốn trao cho chúng tôi một lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian cần thiết để tiến hành trưng cầu dân ý”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cho biết mọi tín hiệu hiện nay từ phía Nga đều cho thấy Moscow không muốn ngừng bắn vào thời điểm này. “Nhưng Mỹ đang làm việc về vấn đề này”, ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chỉ việc thể hiện ý chí của người dân thông qua trưng cầu dân ý mới có thể mang lại tính chính danh tối đa cho các thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi tin rằng kế hoạch 20 điểm nên được bảo đảm thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là chữ ký lịch sử mạnh mẽ nhất, thể hiện sức nặng của văn kiện này”, ông Zelensky tuyên bố.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng không phải ai cũng nhìn nhận tích cực ý tưởng này, vì trưng cầu dân ý đồng nghĩa với một quyết định công khai của hàng triệu người dân, chứ không chỉ của một số chính trị gia riêng lẻ.

Theo Tổng thống Zelensky, kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Ukraine đề xuất hiện đã hoàn thiện khoảng 90% và hiện chỉ còn 2 vấn đề then chốt chưa được giải quyết.

“Hai vấn đề vẫn còn. Đó là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia - cách thức nhà máy sẽ vận hành - và vấn đề lãnh thổ. Đây là hai vấn đề cụ thể còn tồn tại trong văn kiện 20 điểm”, ông Zelensky giải thích.

Ông lưu ý rằng chính việc chưa đạt được thỏa thuận về những vấn đề này khiến văn kiện hiện chưa thể hoàn tất. Đồng thời, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, các bảo đảm an ninh đã được thống nhất đầy đủ.

“Còn về các bảo đảm an ninh, mọi thứ đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi chỉ đang thảo luận một số chi tiết liên quan đến thời hạn của các bảo đảm”, ông Zelensky nói thêm.

Ngày 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi kéo dài gần hai giờ tại dinh thự của ông Trump ở Florida. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận những điều khoản còn gây tranh cãi trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine.

Sau khi kết thúc đàm phán, hai nhà lãnh đạo đã phát biểu trước báo chí và thông báo về những tiến triển đạt được. Ông Trump cho biết đã có bước tiến liên quan đến vùng lãnh thổ Donbass, lưu ý rằng các quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, song hai bên đã đạt được những tiến bộ đáng kể.

Ông cũng công bố việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về giải pháp hòa bình, với sự tham gia của các quan chức cấp cao Mỹ, nhằm trao đổi với phía Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 26/12 cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhưng chỉ khi Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày.

Ông lưu ý rằng việc tổ chức trưng cầu ý dân đặt ra những thách thức nghiêm trọng về chính trị, hậu cần và an ninh. Vì vậy, theo ông, một lệnh ngừng bắn 60 ngày để chuẩn bị và tiến hành bỏ phiếu “là mức tối thiểu”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nếu tiến hành trưng cầu ý dân, Ukraine không chỉ nên bỏ phiếu về các vấn đề lãnh thổ mà về toàn bộ kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Ông cho biết ý tưởng trưng cầu dân ý do Mỹ đề xuất. Theo ông Zelensky, vấn đề then chốt là an ninh. Ông nói, các đối tác của Ukraine có đủ sức mạnh để buộc Nga phải bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống hoặc trưng cầu ý dân ở Ukraine.