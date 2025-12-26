Hải Phòng có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Hải Phòng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng thông tin tại buổi họp (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại hội nghị, ông Đỗ Huy Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết địa phương này được ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 19 đại biểu; trong đó 5 đơn vị bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị bầu 2 đại biểu Quốc hội.

Cũng theo ông Chính, đối với HĐND thành phố, Hải Phòng có 18 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu. Cụ thể, 13 đơn vị bầu 5 đại biểu và 5 đơn vị bầu 4 đại biểu.

"Đến hết ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp nhận một hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố được tiếp nhận tại Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử", ông Chính thông tin.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết thêm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI từ ngày 15/12 đến 1/2/2026. Riêng ngày 31/1 và 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, điểm mới của kỳ bầu cử này là người ứng cử thực hiện khai thông tin trực tuyến trên website của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Việc lập danh sách cử tri được triển khai bằng phần mềm quản lý, vận hành chính thức từ ngày 26/12.

"Đối với đại biểu HĐND cấp xã, 113 xã, phường, đặc khu đã ấn định và công bố 716 đơn vị bầu cử. Công an và UBND cấp xã đang phối hợp rà soát, lập danh sách cử tri theo quy định của pháp luật", ông Chính nói.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước nhiều biến động, đồng thời thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Với sự chỉ đạo của Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hải Phòng hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Về kinh tế, GRDP của thành phố ước tăng 11,81%, cao gấp 1,47 lần mức bình quân cả nước, đứng thứ hai toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Trung ương giao, tăng 23,1% so với năm 2024.

Hải Phòng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng vốn gần 35.900 tỷ đồng.

Thành phố hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 226 về cơ chế, chính sách đặc thù và thành lập Khu thương mại tự do.

Hải Phòng tổ chức thành công Kỳ họp ABAC 3, trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các biên bản hợp tác với tổng vốn đăng ký, cam kết trên 15,6 tỷ USD. Nhiều dự án lớn về cảng biển, khu công nghiệp, năng lượng và quy hoạch được triển khai, tạo động lực phát triển lâu dài.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chuyển đổi số của Hải Phòng đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững.