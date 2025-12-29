Danh sách 545 phương tiện bị phạt nguội do camera AI phát hiện ở Hà Nội

Tối 29/12, Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách 545 phương tiện gồm ô tô và xe máy bị phạt nguội. Các phương tiện vi phạm này bị hệ thống camera AI phát hiện.

Cảnh sát cho biết các trường hợp vi phạm đã được Phòng CSGT Hà Nội gửi thông báo tới từng chủ xe. Người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn.

Một phương tiện vi phạm bị camera AI phát hiện (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tới Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), điện thoại: 0692.196.440, để được hướng dẫn, giải quyết.

CSGT cho hay với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến trụ sở 14 Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách các phương tiện vi phạm gồm: