Năm 2026 nên đầu tư gì, vàng bạc, chứng khoán hay bất động sản?

Năm 2025 khép lại với sự tăng trưởng mạnh của nhiều kênh đầu tư. Vàng, bạc, thị trường chứng khoán cùng lập đỉnh cao mới, đến bất động sản, trái phiếu cũng dần hồi phục trở lại. Không ít nhà đầu tư tận dụng được các pha biến động và sinh lời nhưng không ít người thua lỗ.

Năm 2026 nên đầu tư gì?

Sang năm 2026, trong khi tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, các chuyên gia vẫn cho rằng đó chính là cơ hội để có thể sinh lời từ việc phân bổ đầu tư hợp lý. Câu hỏi đặt ra là đầu tư vào những kênh nào là tiềm năng?

“Năm sau theo tôi đánh giá là năm còn nhiều khó khăn, một quan điểm mà chúng tôi hay nói với nhau là nền kinh tế đang bước vào một chu kỳ phân lớp. Trong đó, thị trường đã, đang và tiếp tục trải qua khoảnh khắc hiếm hoi khi mà các pha của nền kinh tế hoàn toàn lệch nhau”, ông Ngô Thành Huấn - CEO Công ty FIDT - chia sẻ tại hội thảo mới đây.

Cụ thể, trong khi kinh tế Mỹ, châu Âu bước vào suy thoái thì Trung Quốc từ giai đoạn suy thoái đang hướng lên mốc phục hồi. Sự lệch pha này dẫn đến mặt bằng chi phí vốn và chính sách tiền tệ thế giới chênh lệch nhau. Do đó, rất khó để dự đoán được các thị trường tài chính, đầu tư.

Trong nước, câu chuyện chính của năm 2026 vẫn xoay quanh việc sản xuất và nhu cầu nội địa. Ông Huấn chỉ ra Việt Nam tăng trưởng GDP nhưng chủ yếu nhờ nhóm FDI. Ngược lại, tiêu dùng trong nước đang chậm lại do khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu. Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam tuy vẫn tích cực nhờ những nỗ lực của Chính phủ, song vẫn đối mặt với nhiều thử thách.

Do đó, ở góc độ đầu tư, 2026 tiếp tục là năm thích hợp để phân bổ tài sản vào những kênh có thanh khoản. Dù vậy, để trả lời câu hỏi nên đầu tư vào kênh nào, theo chuyên gia, không thể trả lời ngay được, mà tuỳ thuộc vào khẩu vị cũng như mức độ chịu đựng rủi ro của mỗi người. Mỗi người theo đó cần được “xét nghiệm”, và có bài toán tài chính riêng.

Chuyên gia về tư vấn tài chính Ngô Thành Huấn (Ảnh: Tri Túc).

Chuyên gia cũng cho rằng xu hướng phân bổ tài sản sẽ dịch chuyển theo hướng đa kênh, tăng tỷ trọng đầu tư vào các lớp tài sản mới. Trong đó, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bạc được tăng tỷ trọng phân bổ và tài sản mã hóa trở thành kênh phân bổ mới, phản ánh xu hướng đầu tư hiện đại.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM mở ra cơ hội cho một thị trường mới

Mặt khác, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM vừa chính thức ra mắt, kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút vốn cho nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một mô hình quản lý tài sản dự báo gia tăng tại Việt Nam.

Thực tế, việc quản lý tài sản đã có mặt tại Việt Nam, song theo các chuyên gia vẫn chưa đúng bản chất. Dẫn chứng từ báo cáo mới nhất của McKinsey, các chuyên viên tư vấn tài chính tại Việt Nam hiện chỉ mới đạt 2/5 tiêu chuẩn hành nghề. Có nhiều nguyên nhân cho tình trạng này, có việc thị trường chưa đủ lớn, cùng với đó nghiệp vụ tư vấn tài chính vẫn chưa thực sự được công nhận.

“Một nghề nghiệp tạo ra được giá trị xã hội khi được chuẩn hoá quy trình. Ví dụ bác sĩ nói bệnh nhân ung thư, sau khi có kết quả xét nghiệm và có quy trình chuẩn hoá để tư vấn. Do đó, với một tư vấn tài chính, thì cũng cần một quy trình chuẩn hoá tương tự”, chuyên gia theo đó kỳ vọng trung tâm tài chính quốc tế khi đi vào vận hành sẽ mở ra cơ hội cho thị trường quản lý tài sản.