Vừa ra tù lại đi trộm iPhone ở TPHCM

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Siêu Hải (SN 1979, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Siêu Hải bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 15/12, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) nhận tin báo của chị N.T.T.T. về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trên đường Hưng Phú, trộm tài sản.

Khuya 12/12, chị T. cùng chồng để 3 chiếc iPhone trong phòng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, vợ chồng chị phát hiện toàn bộ số điện thoại biến mất. Do bận công việc cá nhân, đến 2 ngày sau, bị hại mới đến công an phường trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chánh Hưng nhanh chóng lập hồ sơ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Việc bị hại trình báo muộn khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã sớm xác định Nguyễn Siêu Hải là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Cảnh sát thu hồi tang vật, trao trả cho bị hại (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận đã đột nhập vào nhà chị T., lấy trộm 3 điện thoại iPhone rồi mang bán cho Đinh Thanh Sang để lấy tiền tiêu xài. Từ lời khai này, cơ quan công an tiếp tục điều tra, khởi tố Đinh Thanh Sang về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, Nguyễn Siêu Hải có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Gần nhất, ngày 18/1/2024, Hải bị TAND quận 1 (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù giam. Đến ngày 18/8 vừa qua, đối tượng chấp hành xong án phạt tù, nhưng không tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội.

Việc phá nhanh vụ án, bắt được kẻ trộm cho thấy tinh thần trách nhiệm của Công an phường Chánh Hưng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản và giữ gìn bình yên cho người dân trên địa bàn.