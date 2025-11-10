Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Với việc thông qua nghị quyết này, ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Sau bước kiện toàn nhân sự lần này, lãnh đạo Quốc hội khóa XV gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Phạm Thắng).

7 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương 4 khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và XIV.

Ông có trình độ Kỹ sư nông nghiệp.

Từ một cán bộ hành chính, ông dần nắm giữ nhiều vị trí chuyên môn quan trọng ở Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) như: Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh; Phó Giám đốc Xí nghiệp.

Sau đó, ông Chiến trở thành Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vào tháng 9/1993. Sau hơn một năm giữ cương vị này, ông làm Phó trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang rồi Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng và tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Phạm Thắng).

Giữa năm 1998, ông Chiến giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn rồi tiếp đó kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2001 đến tháng 6/2011, ông lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp đến, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ tháng 8/2011 và giữ cương vị này đến tháng 2/2015. Sau đó, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Từ tháng 4/2021, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5/2024.