TPHCM dự kiến đầu tư 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, một doanh nghiệp đã đề xuất tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến phục vụ giao thông thủy trên sông Sài Gòn.

Cầu bộ hành sẽ được đặt tại 2 vị trí gồm nút giao Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn, và vị trí trước tòa nhà The Landmark tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng.

Hai cây cầu có kết cấu thép, rộng 6m, có thang máy cho người khuyết tật và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

TPHCM dự kiến đầu tư 2 cầu bộ hành kết nối 2 bên đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, cầu bến B sẽ được sửa chữa mặt cầu, bổ sung lan can, vệ sinh bờ sông, trồng cây xanh, bố trí ghế nghỉ và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera. Nhà đầu tư cũng sẽ lắp cầu dẫn phục vụ phương tiện thủy đón trả khách. Cầu bến C được đề xuất cải tạo thành đảo hoa và cây xanh.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục xây mới 2 cầu bộ hành tốn 50 tỷ đồng; cải tạo 2 cầu bến tốn 30 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán.

Đổi lại, nhà đầu tư được khai thác hệ thống màn hình LED phục vụ tuyên truyền kết hợp quảng cáo tại các vị trí phù hợp sau khi cơ quan chức năng chấp thuận; đồng thời, được ưu đãi khai thác quầy giải khát tại công viên Cầu bến B.

Tiến độ được đề xuất gồm hoàn thành chỉnh trang cầu bến B và C trước Tết Nguyên đán 2026; hoàn thiện bến thủy nội địa và 2 cầu bộ hành trước ngày 30/4/2026.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương triển khai dự án. Sau khi có chủ trương, phương án vị trí chính thức và hồ sơ nghiên cứu khả thi sẽ được lập theo quy định.