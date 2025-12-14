Loạt chính sách đặc thù kỳ vọng giúp Hà Nội bứt phá

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ trở thành "cú hích" giúp Hà Nội giải quyết nhiều điểm nghẽn, đưa thủ đô tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một thành phố hiện đại, sáng tạo và đáng sống.

1. HĐND TP Hà Nội được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

HĐND TP Hà Nội được quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: CTV).

2. Hà Nội chỉ lập một quy hoạch tổng thể thủ đô trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch thủ đô, quy hoạch chung thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và được HĐND thành phố thông qua.

3. HĐND TP Hà Nội được quyết định từng trường hợp thu hồi đất cụ thể để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

4. HĐND TP Hà Nội được quyết định tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án lớn, quan trọng bằng 2 lần so với mức quy định.

5. Hà Nội được sử dụng kết dư ngân sách cấp thành phố để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư công lớn trước khi thực hiện việc trả nợ gốc và chi trả lãi các khoản vay của ngân sách Nhà nước.

6. Dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị sử dụng vốn ngân sách TP Hà Nội và các nguồn vốn hợp pháp khác thì được thực hiện đầu tư theo quy định về đầu tư công khẩn cấp, lệnh xây dựng khẩn cấp.

7. UBND TP Hà Nội được quyết định biện pháp cưỡng chế trong các trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương với ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị đồng thuận phương án quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

8. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện đối với dự án lớn, Hà Nội được sử dụng ngân sách cấp thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư...