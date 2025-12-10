Dự án mở rộng cao tốc cửa ngõ TPHCM nguy cơ kẹt mặt bằng, vật liệu

Trong báo cáo tiến độ gửi Bộ Xây dựng mới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nêu trở ngại trong việc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo VEC, dự án có tổng nhu cầu mặt bằng là 11,99ha, gồm 7,85ha trên địa bàn TPHCM và 4,14ha trên địa bàn Đồng Nai. Hiện nay, vướng mắc về mặt bằng chủ yếu trên địa bàn TPHCM.

Công trường thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành trong những ngày đầu tháng 12 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo phản ánh của chủ đầu tư, chính quyền địa phương mới triển khai thông báo thu hồi đất và kiểm đếm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khâu giải phóng mặt bằng vẫn đang trong giai đoạn lập hồ sơ, chưa giải ngân kinh phí. Các địa phương mới bắt đầu tiếp xúc người dân để thông báo thu hồi đất.

VEC đánh giá công tác giải phóng mặt bằng chậm và có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các nhà thầu phải phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động một số hộ dân đồng thuận giao trước mặt bằng để thi công.

Do đó, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến để UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu trong năm 2025 để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, thời gian tới, khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Tây sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Nguồn vật liệu (cát, đất đắp, đá...) được dự báo rất khan hiếm do trữ lượng và công suất khai thác có hạn.

VEC kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.

Theo doanh nghiệp, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ kết nối sân bay Long Thành.