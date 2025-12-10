Dự án mở rộng cao tốc cửa ngõ TPHCM nguy cơ kẹt mặt bằng, vật liệu
(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành nêu quan ngại về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu thi công trong thời gian tới.
Trong báo cáo tiến độ gửi Bộ Xây dựng mới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nêu trở ngại trong việc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.
Theo VEC, dự án có tổng nhu cầu mặt bằng là 11,99ha, gồm 7,85ha trên địa bàn TPHCM và 4,14ha trên địa bàn Đồng Nai. Hiện nay, vướng mắc về mặt bằng chủ yếu trên địa bàn TPHCM.
Theo phản ánh của chủ đầu tư, chính quyền địa phương mới triển khai thông báo thu hồi đất và kiểm đếm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Khâu giải phóng mặt bằng vẫn đang trong giai đoạn lập hồ sơ, chưa giải ngân kinh phí. Các địa phương mới bắt đầu tiếp xúc người dân để thông báo thu hồi đất.
VEC đánh giá công tác giải phóng mặt bằng chậm và có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các nhà thầu phải phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động một số hộ dân đồng thuận giao trước mặt bằng để thi công.
Do đó, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến để UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu trong năm 2025 để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.
Ngoài ra, thời gian tới, khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Tây sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Nguồn vật liệu (cát, đất đắp, đá...) được dự báo rất khan hiếm do trữ lượng và công suất khai thác có hạn.
VEC kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.
Theo doanh nghiệp, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ kết nối sân bay Long Thành.
Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có chiều dài 21,92km, do VEC làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TPHCM. Điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Về quy mô đầu tư, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (không bao gồm cầu Long Thành) được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.
Riêng với cầu Long Thành, chủ đầu tư sẽ xây một cầu mới song song với cầu hiện hữu để đảm bảo nâng bề rộng cầu từ 4 lên 8 làn xe.
Dự án thuộc diện công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19/8/2025, mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành được đặt mục tiêu hợp long cầu chính vào tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại vào tháng 3/2027.