80 gian hàng địa phương tạo nên chợ nghệ thuật Lôcô

Hội chợ Lôcô Art Market Xmas 25, diễn ra từ ngày 12-15/12 tại Nina Next Space (180/01 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM), đã thu hút sự tham gia của 80 gian hàng đến từ các thương hiệu địa phương và khu vực Châu Á. Với chủ đề Giáng sinh, hội chợ mang đến đa dạng sản phẩm từ ẩm thực đến thời trang, nghệ thuật và hội họa của các thương hiệu nội địa nổi bật.

Bên cạnh các gian hàng phong phú, Lôcô Xmas 25 còn sôi động với sự góp mặt của nhiều DJ nổi tiếng tại TPHCM như Teddy Chilla và Styles-D, mang đến không khí âm nhạc đa dạng và tươi mới.

Nhiều bạn trẻ đã hào hứng khám phá và tìm hiểu các sản phẩm độc đáo tại hội chợ.

Khánh Nhi, sinh viên năm 3 tại TPHCM, chia sẻ: “Mình cảm thấy ở đây mang đến không khí mới lạ và tươi tắn hơn so với nhiều hội chợ mình đã từng đi. Một phần nữa là mình cũng muốn được ủng hộ những tác phẩm đến từ những nghệ sĩ nội địa”.

Anh Tân Nguyễn, nhà sáng lập Soulvenir và cửa hàng NayMai, chia sẻ: “Soulvenir là phương tiện để mình có thể lưu trữ những nét đẹp của văn hóa, câu chữ Việt Nam. Qua Soulvenir và chuỗi sự kiện của Lôcô, mình có thể được trực tiếp truyền tải những thông điệp mình tâm đắc, trò chuyện mặt đối mặt cùng những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật”. Anh Tân cũng nhấn mạnh Lôcô là một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng sáng tạo nghệ thuật địa phương tại Việt Nam.

Nhiều gian hàng đã thu hút đông đảo khách tham quan và mua sắm. Anh Bách Lộc, chủ gian hàng “Bà Kon Kô Bác”, nhận định: “Mình cảm thấy Lôcô là một dịp để các thương hiệu nội địa ở quy mô nhỏ và trung bình có thể tụ họp, tạo dựng nên một tổ hợp sân chơi lành mạnh cho cộng đồng về sáng tạo, thời trang và nghệ thuật. Ở đây luôn giữ được một tệp khách hàng trung thành, cũng như sự chọn lọc và các thương hiệu”.

Anh Ulysses, một DJ đến từ Los Angeles, cũng bày tỏ sự hứng thú khi ghé thăm hội chợ Lôcô trong chuyến du lịch Việt Nam của mình.

“Không khí ở đây thực sự rất trẻ trung và năng động. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là việc các bạn trẻ đều rất cởi mở và chịu đón nhận những nguồn cảm hứng mới lạ trong dòng chảy văn hóa của thế giới. Nhiều gian hàng thu hút tôi với các tác phẩm tự làm đầy sáng tạo và chiều sâu”, anh Ulysses chia sẻ.

Lôcô Art Market là mô hình hội chợ nghệ thuật kết hợp trưng bày triển lãm và các hoạt động giao lưu văn hóa, thường được tổ chức 3-4 đợt mỗi năm. Mỗi đợt hội chợ mang một chủ đề riêng, gắn liền với các thương hiệu nội địa, nghệ sĩ và cá nhân làm nghệ thuật, sáng tạo tại Việt Nam. Với hơn 10 gian hàng ẩm thực và 70 gian hàng thời trang, phụ kiện, trang sức, sự kiện đã thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ và cộng đồng sáng tạo nghệ thuật Việt Nam.