Xả súng tại đại học Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, Mỹ (Ảnh: WJAR).

Thị trưởng thành phố Providence, ông Brett Smiley, xác nhận ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở bang Rhode Island vào ngày 13/12.

Hiện chưa có ai bị bắt giữ và lệnh trú ẩn tại chỗ vẫn có hiệu lực trong khuôn viên trường.

Ông Brett cho biết cảnh sát đang truy tìm nghi phạm xả súng.

Phó cảnh sát trưởng Timothy O’Hara nói trong một cuộc họp báo rằng, nghi phạm là một “người đàn ông mặc đồ đen” đã rời khỏi khu vực Đại học Brown.

Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm đã vào tòa nhà kỹ thuật bằng cách nào.

Xả súng tại đại học Mỹ (Nguồn: AP)

Đại học Brown vẫn bị phong tỏa vào chiều muộn ngày 13/12 sau khi các sinh viên và giảng viên được thông báo về một vụ xả súng gần tòa nhà kỹ thuật trong khuôn viên trường.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Providence cho biết có nhiều người bị bắn, nhưng không nêu rõ số lượng hoặc tình trạng của các nạn nhân.

Các hãng tin khác cho biết có tới 20 người bị thương trong vụ tấn công.

Bà Kristy DosReis, trưởng phòng thông tin công cộng về an ninh của thành phố Providence, từ chối cung cấp chi tiết về số người bị thương hoặc thiệt mạng.

“Đã có nhiều người bị bắn. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và chúng tôi kêu gọi mọi người trú ẩn tại chỗ”, bà DosReis nói.

Theo Thị trưởng Providence, vụ xả súng xảy ra tại tòa nhà Barus và Holley thuộc Đại học Brown.

Tòa nhà này là nơi đặt các phòng học và phòng thí nghiệm của các khoa kỹ thuật và vật lý của trường.

Tòa nhà được xây dựng vào năm 1965 và bao gồm 117 phòng thí nghiệm, 150 văn phòng, 15 phòng học, 29 phòng học thực hành và 3 giảng đường, theo trang web của trường đại học.

Một sinh viên của Đại học Brown cho biết anh đang làm việc trong phòng thí nghiệm cùng 3 sinh viên khác thì nhận được tin nhắn từ ban quản lý trường về vụ xả súng. Vì vậy, họ đã tắt đèn, đóng cửa và trốn dưới bàn trong khoảng 2 giờ chờ lệnh phong tỏa.

Đại học Brown đang nỗ lực xác định những ai có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, vì nhiều bài thi của các sinh viên trong trường đã được lên kế hoạch tổ chức từ 14-17h ngày 13/12.

Sở Cảnh sát Providence đã yêu cầu người dân tránh các tuyến đường gần Đại học Brown vì tình trạng khẩn cấp đang diễn ra "rất nghiêm trọng". Hàng chục xe cứu thương được nhìn thấy gần hiện trường.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và cơ quan điều tra liên bang đang có mặt tại hiện trường.