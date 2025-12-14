Phối cảnh 2 cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng ở TPHCM

Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư 2 cây cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng. Công trình giúp kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tòa nhà, tiện ích 2 bên đường.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, cầu bộ hành được tính toán đặt tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng để người dân, du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ băng qua đường. Cây cầu này chỉ cách cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hơn 100m.

Cầu bộ hành nối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang bến Bạch Đằng (Đồ họa: Sở Xây dựng).

Cầu bộ hành còn lại được đặt tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark) để người đi bộ quanh khu vực cầu Ba Son có thể tiếp cận.

Hai cây cầu có kết cấu thép, rộng 6m, có thang máy cho người khuyết tật và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục xây mới 2 cầu bộ hành tốn 50 tỷ đồng; cải tạo 2 cầu bến tốn 30 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán.

Một số hình ảnh phối cảnh 2 cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng.

Cầu bộ hành kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ với Công viên Bến Bạch Đằng.

Cầu bộ hành sẽ có thang máy cho người khuyết tật.

Cầu bộ hành nối từ đường Thái Văn Lung sang công viên cầu bến B.

Hai cây cầu bộ hành được kỳ vọng giúp du khách qua đường dễ dàng, đặc biệt trong những lúc kẹt xe trên đường Tôn Đức Thắng.

Phối cảnh bến tàu thủy, hạng mục đi kèm với cầu bộ hành.

Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM