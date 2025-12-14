Hà Nội chi gần 5.600 tỷ đồng làm ngay 10 công trình khẩn cấp chống ngập úng

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND thành phố việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn.

Theo Hà Nội, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra úng ngập diện rộng, kéo dài do ảnh hưởng của bão.

Thành phố đánh giá hậu quả của ngập úng sau bão rất nghiêm trọng như thiệt hại nặng nề về giao thông với nhiều tuyến đường ngập sâu gây ùn tắc kéo dài, xe cộ hư hỏng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, thiệt hại lớn về tài sản và kinh tế, làm hư hỏng nhà cửa, hàng hóa...

Hà Nội nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng, trong đó công tác đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, các công trình đầu mối thoát nước chưa đồng bộ, thực hiện chậm; các hồ điều hòa theo quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ; công tác đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Hải Long).

Nhằm giải quyết tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, xử lý ngay những công việc, giải pháp cấp bách đảm bảo tiến độ triển khai các dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa bão năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.579 tỷ đồng.

Một là dự án "cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm" với tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2026.

Hai là dự án "cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 869 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành quý III/2026, hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026.

Ba là dự án "Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở" với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Bốn là dự án "cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc đại lộ Thăng Long’".

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Năm là dự án "đầu tư xây dựng Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội" với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).

Sáu là dự án "đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, thành phố Hà Nội" với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).

Bảy là dự án "xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ" với tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Tám là dự án "đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc" với tổng mức đầu tư khoảng 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).

Chín là dự án "đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh" với tổng mức đầu tư khoảng 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).

Mười là dự án "đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ" với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).