Từ siêu âm tim đến can thiệp bào thai: Cứu trẻ ngay trước khi chào đời

"Tại Việt Nam, dị tật tim bẩm sinh rất phổ biến, với khoảng 10.000 đến 12.000 trẻ mắc mới mỗi năm, chiếm gần 1% tổng số trẻ sinh ra và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến dị tật.

Trong khi đó, các nghiên cứu quốc tế cho thấy, nếu phát hiện sớm trong bào thai và có chiến lược điều trị phù hợp, tỷ lệ điều trị thành công có thể đạt 95-98%", TS.BS Nguyễn Thị Sim, chuyên gia sản khoa, cho biết tại Hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, diễn ra ngày 13/12.

TS.BS Nguyễn Thị Sim siêu âm đánh giá về tình trạng thai nhi cho một thai phụ (Ảnh: H.A).

Theo chuyên gia, siêu âm tim thai đóng vai trò quan trọng, giúp phát hiện các bất thường về cấu trúc và chức năng tim, lập kế hoạch theo dõi, can thiệp và chăm sóc sau sinh, từ đó nâng cao cơ hội sống và chất lượng phát triển của trẻ.

Cùng quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nếu như 10 năm trước, chỉ chưa đến 5% trẻ tim bẩm sinh được phát hiện sớm trong thai kỳ, phần lớn trường hợp được khuyên đình chỉ thai nghén, thì ngày nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ sản - nhi, hầu hết dị tật tim bẩm sinh đều được tư vấn điều trị.

"Nếu dị tật tim bẩm sinh được phát hiện từ sớm, các bác sĩ có thể lên kế hoạch chuyển viện, phối hợp sản - nhi, tiếp cận điều trị ngay trong bào thai, hoặc ngay sau sinh để can thiệp đúng thời điểm, từ đó giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh.

Tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật các dị tật tim bẩm sinh gần như 100%", PGS Trường cho biết.

Trước đây, lĩnh vực bào thai, cụ thể là buồng tử cung hay buồng ối được coi là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng với y học hiện đại, hoàn toàn có thể thực hiện các thăm dò và điều trị cho bào thai, thậm chí đưa cả những robot, dụng cụ nội soi và dụng cụ laser để thực hiện điều trị những dị tật cho bào thai.

TS Sim cho biết, trong y học hiện đại, cứu sống một em bé ngay từ trong bụng mẹ không còn là phép màu mà là kết quả của kiến thức, công nghệ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa.

Không chỉ can thiệp bào thai với các dị tật tim, mà nhiều bệnh lý khác, như hội chứng truyền máu song thai, tràn dịch phổi được xử trí kịp thời để thai phát triển bình thường. Ngay cả những trường hợp bệnh lý di truyền nghiêm trọng, nhờ xét nghiệm gen và ứng dụng tế bào gốc, bào thai cũng có thêm cơ hội được sống và phát triển khỏe mạnh.

TS.BS Trần Đắc Đại, Trưởng khoa Tim Nhi, Bệnh viện E, cho biết, nhờ chẩn đoán trước sinh và siêu âm tim thai, các bác sĩ có thể phát hiện sớm những bệnh lý cấp tính ngay từ giai đoạn bào thai, xử trí kịp thời các tình trạng hẹp, tắc mạch và dị tật tim bẩm sinh.

Những can thiệp này giúp trẻ được bảo vệ sự sống ngay trong thai kỳ, đồng thời mở ra cơ hội điều trị sau sinh với tỷ lệ thành công cao.

Chuyên gia quốc tế thực hiện ca siêu âm tim thai tại hội nghị (Ảnh: H.A).

Hội nghị có sự tham dự của 300 bác sĩ trên toàn quốc, đặc biệt GS Mark Steven Sklansky, chuyên gia tim thai hàng đầu thế giới đến từ Đại học California Los Angeles, Hoa Kỳ có bài báo cáo chi tiết về phát hiện dị tật tim bẩm sinh từ siêu âm mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em.

Ngoài ra, các chuyên gia tập trung thảo luận về các nội dung như tiêu chuẩn chẩn đoán, các chẩn đoán dễ bỏ sót, kinh nghiệm can thiệp bào thai và xử trí tim bẩm sinh phức tạp sau sinh...

“Trên thế giới, nhiều bệnh lý về não, phổi, tiêu hóa và huyết học đã được điều trị ngay từ giai đoạn bào thai. Tại Việt Nam, các bác sĩ đang từng bước đưa những công nghệ này đến gần hơn với mỗi gia đình", TS Sim cho biết.