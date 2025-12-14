Thanh niên dùng clip nóng, ép bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Thắng (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Đông) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 12/12, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu N.Q.C. (SN 2013) về việc cháu bị xâm hại tình dục. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Lê Công Thắng.

Lê Công Thắng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra, đầu tháng 11, Thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên Công Thắng, không để hình đại diện kết bạn với tài khoản Facebook “QC” của cháu C..

Sau một thời gian nhắn tin làm quen, ngày 8/11, Thắng hẹn gặp, đưa đi chơi và dụ dỗ đưa cháu C. đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Tại đây, cả 2 đã quan hệ tình dục và Thắng dùng điện thoại quay lại.

Đến ngày 12/12, Thắng tiếp tục nhắn tin rủ cháu C. quan hệ nhưng bị từ chối. Sau đó, Thắng gửi clip đã quay và đe dọa phát tán lên mạng xã hội. Lo sợ, cháu C. đã báo gia đình, tố giác đến cơ quan công an.

Cơ quan công an khuyến cáo, các bé gái cần thận trọng khi làm quen và nhanh chóng nhận lời đi chơi với bạn vừa quen qua mạng mà không rõ thông tin gì về đối tượng. Cha mẹ cũng cần có cách quản lý, giáo dục con cái không dễ dãi trong các mối quan hệ qua mạng để lại hậu quả khó lường.