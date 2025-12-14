Nam sinh năm 3 tử vong trong trường đại học ở TPHCM

Tối 13/12, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân nam sinh tử vong trong trường đại học.

Nhân viên y tế có mặt kiểm tra tình hình nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 18h cùng ngày, các sinh viên phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Họ lại kiểm tra và phát hiện nạn nhân bị chấn thương ở chân, đầu. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để kiểm tra và xác định người này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến phối hợp cùng nhà trường xác minh danh tính nạn nhân, điều tra vụ việc.

Nạn nhân tên C.H.L. (20 tuổi, ngụ TPHCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Qua xác minh từ gia đình nạn nhân và nhà trường, thời gian gần đây, L. vẫn sinh hoạt bình thường, tình hình học tập ổn định.

Công an cũng phát hiện trên tầng 5 của tòa nhà G có để lại ba lô và chiếc điện thoại, được xác định là của nạn nhân.