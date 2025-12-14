Cảnh tượng ám ảnh trước bệnh viện nghìn tỷ

Ngay tại lối vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, một cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận, điều trị hàng trăm bệnh nhân ung thư mỗi ngày, một khu nghĩa địa cũ với hàng trăm ngôi mộ nằm rải rác, cỏ dại mọc um tùm đang gây ra nhiều bất ngờ, thậm chí ái ngại cho những người lần đầu đến khám và điều trị.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, khu nghĩa địa này án ngữ ngay trước mặt tiền bệnh viện, tạo nên một hình ảnh nhếch nhác, thiếu mỹ quan. Nhiều bệnh nhân và người nhà cho rằng cảnh tượng này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, đặc biệt với những người đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhìn từ khu nghĩa địa cũ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một người nhà bệnh nhân từ xã miền núi Con Cuông chia sẻ: “Khi vừa xuống xe đã nhìn thấy mồ mả trước mắt, ai cũng chạnh lòng. Bệnh viện ung bướu là nơi người ta đi tìm hy vọng sống, nhưng cảnh tượng này thực sự rất phản cảm”.

Theo tìm hiểu, khu đất rộng hàng nghìn mét vuông này vốn là nghĩa địa cũ của địa phương. Trong quá trình đô thị hóa và triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, khu mộ vẫn chưa được di dời theo quy hoạch.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt khi rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi và khu vực thiếu ánh sáng vào ban đêm.

Đường vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An còn ngổn ngang, chưa được chỉnh trang đồng bộ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng, cho biết khu vực này là nghĩa địa cũ tồn tại từ trước khi dự án bệnh viện được triển khai.

Ông Minh nhấn mạnh: “Việc di dời, giải phóng mặt bằng khu mộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc di dời, tái định cư cũng như chỉnh trang đô thị theo quy hoạch”.

Lãnh đạo phường đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này, mong muốn khu vực nghĩa địa sớm được giải quyết dứt điểm để đảm bảo mỹ quan đô thị và phù hợp với cảnh quan của một cơ sở y tế lớn. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một phương án tổng thể và nguồn lực từ cấp có thẩm quyền.

Khu nghĩa địa cũ nằm ngay trước Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng xác nhận đơn vị đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh từ bệnh nhân và người nhà.

Vị này cho biết: “Tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo nhiều lần, song việc di dời hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để có hướng xử lý phù hợp”.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư hơn 1.259 tỷ đồng và quy mô trên 1.000 giường bệnh, đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 8/2023, trở thành bệnh viện chuyên khoa ung bướu lớn, hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, sự tồn tại của khu nghĩa địa ngay trước cổng đang làm giảm đi tính trang nghiêm của cơ sở y tế này, ảnh hưởng đến hình ảnh chung và tâm lý của bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Người dân, bệnh nhân và người nhà đều bày tỏ hy vọng tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan sớm có giải pháp quy hoạch đồng bộ, vừa đảm bảo quyền lợi của các gia đình có phần mộ, vừa trả lại không gian sạch đẹp, văn minh cho khu vực Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.