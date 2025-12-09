Đôn đốc nhà thầu hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 19/12

Ban Quản lý dự án (PMU) 85 đang đôn đốc các nhà thầu thi công dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12, để thông xe theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Chỉ đạo của chủ đầu tư được gửi đến liên danh nhà thầu Trường Sơn - Miền Trung - Thái Yên - 487; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long; liên danh Vinaconex - CC1 - Dacinco; Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải miền Trung.

Theo PMU 85, quỹ thời gian để hoàn thành dự án chỉ còn 10 ngày. Trong khi đó, khối lượng công việc còn rất lớn. Nếu không nỗ lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, dự án không thể về đích theo kế hoạch.

Chủ đầu tư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, chủ đầu tư đã yêu cầu lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu có mặt thường trực tại công trường để tổ chức thi công, kịp thời bổ sung thiết bị, nhân lực và vật lực đáp ứng kế hoạch hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ một số nhà thầu có lãnh đạo cấp cao đến công trường, trong khi đa số nhà thầu còn lại chưa thực hiện theo yêu cầu.

Để đảm bảo tiến độ, PMU 85 yêu cầu lãnh đạo cấp cao của tất cả nhà thầu thi công phải thường trực tại công trường để đốc thúc tiến độ. Trường hợp nhà thầu không thực hiện hoặc không đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư sẽ đánh giá đơn vị không nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, làm cơ sở áp dụng các chế tài theo quy định của hợp đồng.

Đối với tư vấn giám sát, PMU 85 yêu cầu tăng cường bổ sung nhân sự, bám sát hiện trường; kiểm soát chặt chẽ các mũi thi công, số lượng máy móc thiết bị và nhân công của nhà thầu; không để các nhà thầu tự ý đưa máy móc thiết bị ra khỏi công trường khi chưa hoàn thành dự án.

Đồng thời, tư vấn giám sát phải báo cáo chủ đầu tư và đề xuất phương án xử lý các mũi thi công chậm huy động máy móc, thiết bị, nhân lực hoặc không tổ chức tăng ca, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.