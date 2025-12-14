Hiện trạng đường Vành đai 1 Voi Phục - Hoàng Cầu sau cưỡng chế giải toả

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong những ngày cuối tuần, dự án đường Vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu đã sắp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Những dãy nhà dân, công trình của các tổ chức, nhà tạm, nhà trọ, nhà trong diện phải giải tỏa đã được san phẳng.

TP Hà Nội cam kết tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày 15/12.

Chính vì vậy, suốt hơn 1 tuần qua, lực lượng chức năng các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã tích cực tuyên truyền, thực hiện cưỡng chế, đã thu hồi tổng diện tích đạt hơn 153.300m2, liên quan 1.983 hộ và tổ chức trong diện phải giải toả để mở đường.

Các dãy nhà trọ, quán ăn, cửa hàng thuốc và cửa hàng tạp hoá trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã bị san phẳng.

Phía sau cánh cổng rêu phong ở ngõ 491 La Thành chỉ còn là đống gạch vụn.

Đường La Thành (đoạn từ Voi Phục đến ngã tư Láng Hạ) nổi tiếng với hàng trăm cửa hàng đồ gỗ, đồ nội thất nằm 2 bên mặt đường. Đến nay, toàn bộ dãy phố lâu năm kinh doanh các mặt hàng này đã bị phá dỡ.

Những ngày này, công nhân và chủ các hộ gia đình bị cưỡng chế đang tất bật dọn dẹp đống đổ nát, thu gom vật dụng còn sử dụng được và phế liệu từ các dãy nhà bị phá dỡ.

Ông Hùng (phường Láng) có nhà nằm trong khu vực bị giải tỏa, cho biết rằng hàng ngày gia đình ông phải đi nhờ các nhà bên cạnh để ra mặt đường La Thành vì lối đi của nhà ông đã bị phá dỡ trong đợt cưỡng chế.

Ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi không thể đi qua công trường toàn gạch đá để ra mặt đường. Hy vọng nhà nước có thể dọn sạch gạch đá và làm một con đường dân sinh tạm thời để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân giống như nhà tôi”.

Là một trong những hộ dân có nhà nằm trong khu vực giải tỏa, gia đình bà Kiều Thị Thảo (phường Láng) chỉ còn lại một phần nhỏ diện tích đất sau khi bị cắt 130m2 căn nhà.

Bà cho biết, phần diện tích được quy hoạch làm đường đã được vạch ra, đánh dấu đỏ. Diện tích còn lại của ngôi nhà (từ phần dấu đỏ vào trong) chỉ còn khoảng 30m2.

Việc cưỡng chế giải toả và san lấp mặt bằng đường Vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu khiến gạch đá đổ ngổn ngang, bụi mù mịt trên mặt đê dài vài trăm mét.

Lực lượng chức năng 3 phường có diện tích giải toả trên tuyến đường đã lập hàng rào tại các chốt chặn, cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông theo giờ để đảm bảo an toàn cho người đi đường và hoàn thành công tác cưỡng chế đúng tiến độ.

Người dân được hướng dẫn đi vòng qua các tuyến đường khác, không di chuyển qua trục đường đang ngổn ngang gạch đá và bụi bặm.

Dự kiến, ngày 15/12 này, TP Hà Nội sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng để các đơn vị thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày 15/12 và thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.