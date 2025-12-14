Chủ tịch Nghệ An: Có tình trạng cán bộ gây khó dễ cho dân

Anh Lê Văn Minh (trú tại xã Yên Xuân, Nghệ An) phản ánh, năm 2021, vợ chồng anh làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang ở.

Theo anh Minh, cùng với đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình anh đã nộp cho cơ quan chức năng hồ sơ thuế, trích lục bản đồ địa chính và bản mô tả, hồ sơ niêm yết công khai nguồn gốc sử dụng đất và giấy xác nhận nguồn gốc đất.

Người dân xã Hải Châu đến Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục đất đai (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Nhưng đã 4 năm, anh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau nhiều lần hỏi, anh Minh nhận được giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 18/11.

“Cách đây 15 ngày, tôi lại được cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng miệng phải làm lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo giá đất hiện hành, mức thuế đất tôi phải nộp là 700.000 đồng/m2, trong khi thời điểm tôi bắt đầu làm hồ sơ, mức thuế là 100.000 đồng/m2.

Tôi không hiểu vì sao hồ sơ đã nộp đầy đủ năm 2023 mà không được cấp bìa, để đến giờ lại tính mức thuế gấp 7 lần, như thế là thiệt thòi cho tôi”, anh Minh nói.

Trên một diễn đàn có đông thành viên tại Nghệ An, nhiều người dân phản ánh việc hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai của họ chậm được giải quyết dù phải đi lại nhiều lần. Đơn giản như việc đề nghị cấp giấy xác thực hiện trạng đất, người dân mất một tuần lễ vẫn chưa xong.

Nhiều người dân để lại bình luận bức xúc khi cho rằng nộp hồ sơ lâu được giải quyết nhưng qua “cò” lại rất nhanh.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết dù mới nhận công tác gần một tháng nhưng đã được nghe nhiều phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai như hồ sơ chậm được giải quyết, giải phóng mặt bằng kéo dài, điều chỉnh quy hoạch không minh bạch, giá bồi thường chênh lệch.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Vĩnh Khang).

Để giải quyết các vấn đề trên, tỉnh Nghệ An sẽ công khai toàn bộ dữ liệu đất đai, quy hoạch và các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm tính minh bạch, dễ tiếp cận và phục vụ tốt nhất quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua chủ yếu xuất phát từ một bộ phận cán bộ địa chính cấp xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai “gây khó dễ cho nhân dân".

“Chủ tịch UBND cấp xã phải tập trung rà soát lại nguồn gốc đất đai. Nếu đất của bà con hợp lệ, không lấn chiếm, không tranh chấp phải cấp bìa cho dân”, người đứng đầu tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm. Địa phương nào để xảy ra nhiều đơn thư, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dân, tỉnh sẽ cử đoàn thanh tra về làm việc trực tiếp, xử lý dứt điểm, không để tình trạng người dân phải khiếu kiện lên cấp trên.

Ông Võ Trọng Hải cũng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường đối thoại, tập trung tiếp công dân, trực tiếp xử lý những vấn đề nhức nhối liên quan đến đất đai.