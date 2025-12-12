TPHCM sẽ đơn phương tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51?

Trong những ngày cuối năm, TPHCM rốt ráo đề nghị các bộ ngành, đơn vị đẩy nhanh việc tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51, vì những quan ngại liên quan đến nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước yêu cầu của thành phố, Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 51) đã có phản hồi. Theo BVEC, trạm thu phí là tài sản thế chấp ngân hàng, doanh nghiệp không có quyền tự quyết việc tháo dỡ trạm mà phải xin ý kiến các ngân hàng tài trợ cho dự án.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 (Ảnh: Nam Anh).

Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, quốc lộ 51 đã được Bộ Xây dựng bàn giao cho TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) quản lý từ ngày 22/4. Trạm thu phí trên tuyến đã dừng thu phí từ ngày 13/1/2023.

Qua thời gian quản lý tuyến đường, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí này đang gây ra xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Sở Xây dựng TPHCM viện dẫn các quy định tại Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, qua đó để ngỏ khả năng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tháo dỡ trạm thu phí này trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện.

Cụ thể, điểm c, khoản 3, Điều 21 Luật Đường bộ quy định: “Người quản lý, sử dụng đường bộ có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng, nguy cơ gây ra sự cố công trình, nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ thì phải xử lý, sửa chữa, khắc phục kịp thời…”.

Tại khoản 20, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: “Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; rải vật sắc nhọn, đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; làm rơi vãi đất đá, hàng hóa, vật liệu xây dựng, phế thải trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ”.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua trạm thu phí T3, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ chỉ đạo BVEC, Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương tháo dỡ trạm phí trước ngày 15/12.