Kiến nghị xử lý hơn 2.700 tỷ đồng tại dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I - Thanh tra Chính phủ), ông Ngô Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục I, cho biết năm nay ghi dấu nhiều thay đổi quan trọng khi bộ máy được kiện toàn, số lượng công chức tăng.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I - Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Với địa bàn theo dõi gồm 15 tỉnh, thành phố phía Bắc, với nhiều dự án lớn, các vấn đề phức tạp liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn biến phức tạp, Cục I đã triển công tác bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Hùng, công tác thanh tra đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất được thực hiện đầy đủ. Trong đó, cuộc thanh tra dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đã kiến nghị xử lý kinh tế tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng và chuyển hồ sơ về các gói thầu có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan điều tra.

Nhà máy xi măng Quang Sơn nằm ở thôn Đồng Thu, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Tổng công ty Vinaincon được giao làm chủ đầu tư dự án. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà máy tính đến ngày 31/12/2021 thua lỗ gần 1.950 tỷ đồng.

Cục I cũng thực hiện thanh tra các dự án trọng điểm như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tham mưu ban hành hai kết luận với các kiến nghị điều chỉnh tăng, giảm hàng trăm tỷ đồng trong dự toán; triển khai thanh tra dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các chuyên đề về quản lý đất đai, khoáng sản tại nhiều địa phương.

Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, Cục I thực hiện 4 đoàn thanh tra với 10 dự án, tham mưu ban hành 4 kết luận, trong đó có các dự án tại Phú Thọ, 2 dự án ở Tuyên Quang, các dự án ở tỉnh Ninh Bình và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Tổng cộng trong năm nay, Cục I đã tham mưu ban hành 7 kết luận thanh tra với tổng kiến nghị xử lý kinh tế trên 3.156 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn tại địa phương và kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong cuộc thanh tra dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý kinh tế tổng số tiền trên 2.700 tỷ đồng (Ảnh: Quang Sơn).

Song song với đó, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được đơn vị này triển khai quyết liệt. Thực hiện “Chiến dịch 90 ngày đêm”, Cục I đã rà soát 117 vụ trong tổng số 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Kết quả 110 vụ được thống nhất phương án xử lý và 7 vụ tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Cục I trong năm nay. Việc hoàn thành 7 kết luận thanh tra với kiến nghị xử lý kinh tế rất lớn, cũng như triển khai nhanh chuyên đề thanh tra 10 dự án tồn đọng chỉ trong 55 ngày đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn phát triển cho các địa phương.

Việc xử lý được các vụ việc phức tạp tại nhiều địa phương, theo Phó Tổng Thanh tra, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTCP).

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, ông Huy yêu cầu Cục I phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương để nắm chắc tình hình khiếu kiện, đặc biệt các đoàn đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bên cạnh nâng cao chất lượng, tiến độ ban hành kết luận thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh các kiến nghị xử lý phải đảm bảo tính khả thi, đúng pháp luật.

Cục I cũng phải tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với địa bàn 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và chủ động hơn nữa trong hướng dẫn, đôn đốc địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra tránh chồng chéo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.