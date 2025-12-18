Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn dang dở, khó thông xe cuối năm

Giữa tháng 12, các đơn vị thi công đang dồn lực, tăng cường nhân lực và cơ giới để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, với nhiều hạng mục còn dang dở, dự án được đánh giá khó có thể về đích đúng kế hoạch vào cuối năm nay.

Theo các nhà thầu, mùa mưa kéo dài tại Đồng Nai trong năm nay đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công các gói thầu. Nhiều đoạn đường phải xử lý kỹ thuật nền đất yếu, gây mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, việc bàn giao mặt bằng chậm trễ và thiếu đất đắp cũng là những nguyên nhân khách quan khiến dự án không thể bám sát kế hoạch đề ra.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Hiện tại, dự án thành phần 1 đạt khoảng 61% sản lượng xây lắp, thành phần 2 đạt 72%, và thành phần 3 đạt khoảng 90%.

Các nhà thầu cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm gián đoạn thi công. Để bù đắp tiến độ, các đơn vị đang duy trì thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc xuyên đêm.

Trên nhiều đoạn thuộc dự án thành phần 1 và 2, máy móc và nhân lực được tăng cường, tấp nập thi công tuyến chính và các đường gom dân sinh.

Tuy nhiên, một số đoạn cao tốc vẫn còn ở giai đoạn lu lèn nền đường, chưa được trải đá dăm hay thảm nhựa, cho thấy tiến độ còn chậm.

Đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Phước Thái (Đồng Nai), thuộc Dự án thành phần 2, đã hoàn thành trải thảm nhựa thứ nhất. Hệ thống cống thoát nước và đường gom dân sinh cũng đang được gấp rút thi công.

Ban quản lý dự án 85 (PMU85) đã yêu cầu các đơn vị thầu tăng cường nhân lực và máy móc, tạo không khí làm việc khẩn trương trên công trường.

Tại đoạn qua xã Long Phước (Đồng Nai), nhóm công nhân đang miệt mài trải lớp thảm nhựa mặt đường. Anh Bùi Thế Hiếu (33 tuổi, quê Bình Định) chia sẻ: "Tranh thủ những ngày nắng, anh em làm xuyên trưa và trải thảm nhựa đến 10h đêm, bù cho những ngày mưa lớn. Với cường độ làm việc liên tục, hy vọng đến cuối năm nay, đoạn cao tốc qua xã Long Phước sẽ hoàn thiện".

Dự án thành phần 2, đoạn qua các xã Long Thành, Long Phước, Phước Thái (Đồng Nai), đang huy động hàng trăm máy móc, thiết bị và phương tiện cơ giới làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường T2 nối vào sân bay Long Thành, thuộc dự án thành phần 2, đã dần hình thành hướng tuyến cùng các nhánh cầu vượt và đường dẫn. Đây là một trong những nút giao phức tạp nhất trên toàn tuyến.

Dự án thành phần 2 (Đồng Nai) và dự án thành phần 3 (TPHCM) đã được kết nối liên thông. Nhờ đó, trục di chuyển từ xã Phước Thái (Đồng Nai) đến ranh giới phường Phú Mỹ (TPHCM) cơ bản liền mạch, chờ hoàn thiện các phần cuối cùng để tạo thành tuyến đường liên tục từ Đồng Nai đến biển Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án giao thông trọng điểm, được Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thành để kết nối sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và biển Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM), dự án thành phần 3 trên địa bàn TPHCM đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4. Hiện, các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông tại các nút giao.

Sơ đồ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Nga Trịnh).