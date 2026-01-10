Kiểm tra khu đô thị được xây khi chủ đầu tư còn nợ tiền, chưa được giao đất

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế xác nhận lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý việc chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn tại phường Hương Trà, triển khai xây dựng khi chưa được giao đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, đến nay, liên danh nhà thầu dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, còn nợ tiền sử dụng đất, chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao đất trên thực địa.

Dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn xây dựng khi chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, người dân phản ánh, hơn một tháng qua, chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn đã cho quây hàng rào tôn xung quanh, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1.

Bên trong dự án, nhà đầu tư huy động máy móc nạo vét, tạo mặt bằng, xây lắp hệ thống thoát nước, đắp đường,…

Ông Hà Hoàng Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế, cho biết đơn vị được UBND thành phố Huế giao quản lý, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư từ cuối tháng 11/2025. Trước đây, dự án được giao UBND thị xã Hương Trà (cũ) quản lý, theo dõi.

Khu đô thị Regal Capital tại Huế triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Chuân, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng của khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn đã đạt khoảng 95%, còn vướng mắc 5 hộ dân, với diện tích 0,23ha. Các hộ dân này sẽ được bố trí tái định cư trong phạm vi dự án.

Đối với việc dự án triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi chưa được giao đất trên thực địa, ông Chuân lý giải do mới tiếp nhận quản lý nên không nắm rõ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày 1/8/2025, UBND thành phố Huế đã ban hành quyết định liên quan tiền sử dụng đất khi giao đất cho liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Xanh và Công ty Cổ phần Regal Group xây dựng khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn.

Chủ đầu tư khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn mới nộp được 30 tỷ đồng tiền sử dụng đất (Ảnh: Cao Tiến).

Tổng diện tích đất Nhà nước giao cho chủ đầu tư để làm dự án là hơn 107.000m2, trong đó gần 51.000m2 có thu tiền sử dụng đất.

Tính theo đơn giá thời điểm ban hành quyết định, số tiền nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước là gần 244 tỷ đồng.

Đại diện nhà đầu tư thừa nhận đến nay, liên danh mới nộp được khoảng 30 tỷ đồng trong tổng số tiền phải đóng, đến tháng 2 sẽ hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Hiện nay, doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thực địa.

Liên quan phản ánh của người dân, phía chủ đầu tư cho rằng đơn vị này đang xây dựng khu tái định cư với diện tích gần 1ha, để bố trí nơi ở cho 5 hộ dân còn vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.