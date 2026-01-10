Đà Nẵng chấp thuận 2 dự án nhà ở xã hội vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương và giao chủ đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Dự án đầu tiên được chấp thuận là khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông, mức đầu tư 700 tỷ đồng. Dự án có diện tích gần 24.000m2, do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư.

Chung cư nhà ở xã hội dành cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 4 khối chung cư cao 7 tầng, cung cấp khoảng 684 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.172 người. Các hạng mục phụ trợ như bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và hạ tầng thiết yếu sẽ được bố trí đồng bộ, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến là 36 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án thứ 2 được chấp thuận là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất phân khu trung tâm Lõi Xanh, phường An Khê, mức đầu tư gần 410 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Miền Bắc.

Dự án này có tổng diện tích sử dụng đất gần 3.500m2, bao gồm một công trình cao 20 tầng nổi, một tầng hầm và một tum.

Dự kiến, dự án sẽ cung cấp khoảng 360 căn hộ chung cư, đáp ứng quy mô dân số khoảng 756 người. Ngoài các căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn kết hợp kinh doanh, khai thác phần dịch vụ, thương mại để đáp ứng nhu cầu của người dân và khu vực lân cận.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Việc triển khai 2 dự án nhà ở xã hội này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Đà Nẵng.