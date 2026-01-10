Chặt hạ, di dời gần 200 cây xanh để mở rộng đường 70 ở Hà Nội

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70 (đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 3/2024. Với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Tuyến đường đi qua địa bàn phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng (Ảnh: Google Maps).

Công trình tập trung mở rộng đường 70 với tổng chiều dài khoảng 4,95km, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và tăng khả năng kết nối của khu vực.

Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95km, từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,25km, có mặt cắt ngang 50m; đoạn còn lại kéo dài từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm, dài khoảng 1,7km, với mặt cắt ngang rộng 40m.

Dọc tuyến đường 70, đoạn qua phường Xuân Phương, các đơn vị thi công đang huy động công nhân và máy móc để cắt tỉa, đốn hạ nhiều cây xanh ven đường nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến.

Những cây xà cừ cao lớn, tán rộng, vốn đã gắn bó với tuyến đường nhiều năm, lần lượt được cưa hạ. Sau khi xử lý, gỗ được phân loại, đánh dấu và đưa lên xe chuyên dụng rời khỏi hiện trường.

Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà được xác định là khu vực có số lượng cây xanh phải xử lý lớn nhất, với 196 cây xanh nằm trong phạm vi thi công dự án mở rộng đường 70.

Trong số này, một phần cây đủ điều kiện được giữ lại bằng phương án di dời. Các cây có kích thước trung bình, sinh trưởng ổn định sẽ được chuyển sang vị trí mới thay vì chặt bỏ hoàn toàn.

50 cây được lựa chọn di dời, gồm các chủng loại như bàng, hoa sữa, xà cừ, cây đa. Các cây này có kích thước thân từ 40cm đến 70cm, chiều cao phổ biến từ 4m đến 13m và hiện vẫn phát triển bình thường.

Sau khi di dời, các cây này sẽ được trồng cố định tại khu đất ở nút giao tỉnh lộ 70 với Đại lộ Thăng Long, chăm sóc tối thiểu 12 tháng trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý theo phân cấp.

Với những cây buộc phải chặt hạ do già cỗi, hư hỏng hoặc không phù hợp tiêu chuẩn cây đô thị, phần gỗ thu hồi sẽ được quản lý tập trung và tổ chức đấu giá theo quy định.

Một thân cây bị cưa có đường kính lên đến hơn 70cm. Khi công tác xử lý cây xanh hoàn tất, các hạng mục thi công của dự án sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Hiện nay, tuyến đường này có bề rộng hạn chế trong khi mật độ phương tiện, nhất là xe tải và xe container, luôn ở mức cao.

Vào các khung giờ cao điểm, dòng xe thường xuyên ùn ứ, khiến người điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực.