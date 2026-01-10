TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm 2025

Sáng 10/1, UBND TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025, phản ánh các sự kiện và kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Danh sách 12 dấu ấn nổi bật năm 2025 của TPHCM gồm:

1. Sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ 1/7/2025, TPHCM chính thức sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự kiện mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc quản trị đô thị và liên kết vùng, đặt nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định thành lập TPHCM mới (Ảnh: Hữu Khoa).

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành ngày hội non sông quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cao điểm là lễ diễu binh, diễu hành 30/4/2025, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào, cảm xúc và khát vọng hướng tới tương lai.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa sáp nhập, xác định tầm nhìn, mục tiêu và các chương trình đột phá cho giai đoạn mới. Đại hội thống nhất hệ thống chỉ tiêu phát triển toàn diện và nhanh chóng triển khai nghị quyết vào thực tiễn.

TPHCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I (Ảnh: Bảo Quyên).

4. Chủ động đề xuất sửa đổi nghị quyết của Quốc hội, đồng thời hoàn thiện nghị quyết HĐND TPHCM, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

TPHCM chủ động đề xuất sửa đổi Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời ban hành kịp thời các nghị quyết của HĐND nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. Các cơ chế mới tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, đặc biệt trong đầu tư, an sinh xã hội và quản trị đô thị.

5. Nhân dân TPHCM tích cực hưởng ứng các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động, triển khai hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa giá trị thành phố nghĩa tình.

Phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động được nhân dân tích cực tham gia với nhiều chương trình thiết thực. Hoạt động an sinh xã hội lan tỏa sâu rộng, khẳng định nét đẹp nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.

6. Kinh tế TPHCM duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Năm 2025, kinh tế TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với tăng trưởng GRDP tích cực và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới.

7. Khánh thành, khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm; đặc biệt là lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Hàng loạt dự án hạ tầng, y tế, chỉnh trang đô thị được khánh thành, góp phần thay đổi diện mạo thành phố. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được khởi công, mở ra hướng phát triển giao thông hiện đại.

Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Q.Huy).

8. Du lịch TPHCM bứt phá mạnh mẽ, từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ quốc tế.

Du lịch thành phố phục hồi mạnh mẽ, đạt tăng trưởng cao cả về lượng khách và doanh thu. TPHCM khẳng định vị thế trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến năng động và có sức cạnh tranh quốc tế.

9. TPHCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiên phong triển khai mô hình trường học số, bệnh viện số.

TPHCM thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn. Chuyển đổi số trong giáo dục và y tế được triển khai sâu rộng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông diễn ra sôi nổi, lan tỏa sâu rộng; TPHCM được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và báo chí diễn ra sôi nổi, góp phần bồi đắp giá trị tinh thần xã hội. TPHCM trở thành thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á do UNESCO công nhận.

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; lực lượng vũ trang TPHCM lập nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lực lượng vũ trang thành phố bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội và các sự kiện lớn. Nhiều đơn vị, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý.

12. Đối ngoại TPHCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin.

Công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, với nhiều hoạt động và sự kiện quốc tế quy mô lớn. TPHCM mở rộng mạng lưới hợp tác, khẳng định vai trò tiên phong trong hội nhập và ngoại giao phục vụ phát triển.