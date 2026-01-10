U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan, báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik

"Phép thuật của Kim Sang Sik lại bùng nổ". Thêm hai bàn thắng từ những pha đá phạt. U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan, rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026", tờ Chosun của Hàn Quốc giật tít sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 9/1.

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết sau khi đánh bại U23 Kyrgyzstan, củng cố vị trí đầu bảng A với 6 điểm (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam khởi đầu trận đấu thuận lợi khi sớm có bàn thắng mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 18. Đó là tình huống Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm và đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng đánh bại thủ thành Nurlanbekov.

Tuy nhiên một sai lầm của hàng phòng ngự ở phút 44 đã khiến thủ thành Trung Kiên lần đầu vào lưới nhặt bóng ở giải U23 châu Á. Sau đường chuyền ngang không tốt của trung vệ Hiểu Minh, Murzakhmatov cướp được bóng và dứt điểm quyết đoán trước vòng cấm đưa bóng găm vào góc cao khung thành gỡ hoà 1-1 cho U23 Kyrgyzstan.

Bước sang hiệp 2, hai đội đều thi đấu thận trọng và bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 87, khi pha tạt bóng của Lý Đức bên cánh phải để Văn Thuận đánh đầu, khiến hậu vệ Khristiyan Brauzman lúng túng đá phản lưới nhà, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số sít sao 2-1.

"U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh trong các tình huống cố định trước Kyrgyzstan. Cả hai bàn thắng đều được ghi từ những tình huống cố định. Ngược lại, các cầu thủ Kyrgyzstan phản ứng chậm chạp với những pha bóng hai và phải nhận quả phạt đền cũng như bàn thua ở cuối trận do các pha xử lý thiếu cẩn trọng", tờ Chosun nói về sự khác biệt giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Tờ báo của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cục diện của bảng A đang rất khó lường khi chưa có đội nào chắc chắn giành vé vào tứ kết. Ngoại trừ U23 Kyrgyzstan đã bị loại sau hai trận thua, cả 3 đội gồm U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan đều phải trông chờ vào lượt đấu cuối để tìm kiếm vé vào tứ kết.

"U23 Việt Nam có đi tiếp vào tứ kết hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của lượt trận thứ ba. Jordan sẽ đối đầu với Kyrgyzstan trong trận đấu thứ ba. Do đó, Việt Nam sẽ chắc chắn đứng đầu bảng và tiến vào vòng bảng nếu ít nhất có một trận hòa với Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Nếu U23 Việt Nam thua Saudi Arabia và Jordan thắng Kyrgyzstan, cả ba đội sẽ có 2 trận thắng và 1 trận thua, và kết quả sẽ được quyết định dựa trên thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và các yếu tố khác", tờ Chosun nhấn mạnh.

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Money Today cũng lên tiếng ca ngợi tài năng cầm quân của HLV Kim Sang Sik, khi nhà cầm quân 49 tuổi cho đến nay vẫn chưa để thua một trận đấu nào ở giải chính thức khi dẫn dắt U23 Việt Nam.

"Ông ấy không chỉ là huấn luyện viên giỏi ăn nói. Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam có hai chiến thắng liên tiếp, rộng cửa vào tứ kết", tờ Money Today giật tít sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan.

"Đội tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ trong nước khi họ đang trên đà tiến vào tứ kết với hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng.

"Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng tôi rất vui vì chúng ta đã giành chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến hết mình"", tờ báo Hàn Quốc bình luận và dẫn lời của chiến lược gia Hàn Quốc sau chiến thắng thứ 2 tại giải châu Á.