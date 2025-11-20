Chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cảnh báo nhà thầu chậm tiến độ

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu 10-XL thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, do nhiều hạng mục thi công chậm so với cam kết.

Theo chủ đầu tư, nhà thầu CC1 đã triển khai nhiều mũi thi công. Tuy nhiên, hầu hết mốc tiến độ mà nhà thầu cam kết đã đến hạn, nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Công tác huy động nhân sự, máy móc của nhà thầu tại một số mũi thi công còn thiếu; sản lượng thi công và giải ngân năm 2025 đều thấp hơn kế hoạch.

Công trường dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Về công tác giải ngân, CC1 mới thực hiện được 302 tỷ đồng, nghiệm thu thanh toán 213 tỷ đồng. Trong khi đó, kế hoạch cả năm đòi hỏi sản lượng khoảng 625 tỷ đồng và giải ngân 580 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh chỉ còn 1 tháng nữa (ngày 19/12) phải hoàn thành tuyến chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, PMU 85 yêu cầu CC1 tập trung mọi nguồn lực, thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Nhà thầu phải huy động thêm nhân lực và máy móc để đắp nền, rải cấp phối đá dăm và hoàn thiện các công việc liên quan trước mốc thời gian được giao.

Riêng hạng mục cầu vượt ngang tại Km26+904, nhà thầu phải khẩn trương đổ bê tông bản mặt cầu và hoàn tất thảm bê tông nhựa trước ngày 5/12.

Ngoài ra, CC1 phải bổ sung nhân lực thi công hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, ITS; bố trí máy bơm tại các vị trí thấp để đảm bảo nền đường luôn khô ráo; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để đáp ứng kế hoạch giải ngân năm 2025.

PMU 85 đề nghị đơn vị tư vấn giám sát bám công trường, chủ động hướng dẫn và báo cáo kịp thời nếu phát sinh vướng mắc hoặc nhà thầu tiếp tục chậm trễ.