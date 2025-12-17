Bàn giao nhà ở xã hội cho hộ dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 17/12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao nhà ở cho người dân tại dự án nhà ở xã hội NXH2 - khối A (phường Phước Tân). Đây là dự án nhà ở xã hội có số lượng 275 căn hộ, ưu tiên bố trí cho các hộ dân nhường đất xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham quan căn hộ nhà ở xã hội tại phường Phước Tân (Ảnh: Hoàng Bình).

Dịp này, dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 - khối B có quy mô 1 tầng hầm, 12 tầng nổi với tổng cộng 416 căn hộ, mức đầu tư khoảng 367 tỷ đồng, được khởi công.

Khi hoàn thành, dự án ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân nhường đất thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cung cấp nơi ở ổn định cho cán bộ, công chức, người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp và các hộ dân bị giải tỏa trong quá trình Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình trọng điểm.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá cao chất lượng các dự án nhà ở xã hội hiện nay. Ông khẳng định, nhà ở xã hội ngày càng được đầu tư bài bản, khang trang, đang từng bước rút ngắn khoảng cách với nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng giao hoàn thành hơn 66.700 căn nhà ở xã hội (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Hồ Văn Hà, nhu cầu thực tế về nhà ở tại Đồng Nai còn rất lớn, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai định hướng từng bước giảm mô hình nhà trọ, thay thế bằng nhà ở xã hội chất lượng cao.

UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phấn đấu đến cuối năm 2025 và quý I/2026 sẽ khởi công thêm khoảng 18 dự án nhà ở xã hội, tương ứng hơn 15.100 căn.