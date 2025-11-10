Khẩn trương thêm nhà thầu phụ, máy móc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 10/11, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, có văn bản tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án thành phần 1, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) về việc thi công chậm trễ.

UBND tỉnh Đồng Nai cho hay khối lượng thi công ở dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện nay chỉ đạt gần 52% giá trị hợp đồng, đặc biệt là khối lượng đất đắp nền đường còn rất lớn (khoảng 800.000m3).

Dự án thành phần 1, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai và nhà thầu chưa có giải pháp xử lý. Vì vậy nguy cơ dự án này không hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng là rất lớn.

Văn bản nhấn mạnh: "Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần khẳng định việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12 là trách nhiệm chính trị, là danh dự, uy tín của tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng".

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu ông Đinh Tiến Hải, Phó giám đốc phụ trách; ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương bổ sung thêm các nhà thầu phụ, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, tập kết vật tư, nhân công thực hiện tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ đã bị chậm.

Đồng thời, chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm việc đảm bảo giao thông tại các vị trí cầu vượt ngang đường hiện hữu, các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.