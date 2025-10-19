Hơn 200m bờ biển bị sóng đánh tan hoang, đe dọa khu dân cư

Một đoạn bờ biển dài hơn 200m tại khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) đang bị sóng biển tàn phá nặng nề, tạo thành vách đứng cao 5-6m, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên vào giữa tháng 10, tình trạng xói lở bờ biển Hội An ngày càng nghiêm trọng khi những con sóng dữ dội liên tục khoét sâu vào bờ. Đoạn sạt lở này nằm song song với tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, khiến người dân sống gần đó không khỏi lo lắng.

Sạt lở nghiêm trọng tại đoạn bờ biển thuộc phường Hội An Tây (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Ba (74 tuổi, trú tại khối phố Tân Thành) cho biết, gần một tháng nay, khu vực bờ biển này liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

"Người dân hàng ngày bất an, lo xói lở sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, không biết đoạn bờ biển này có trụ nổi qua mùa mưa bão năm nay", ông Ba bày tỏ sự lo lắng.

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Hội An (Video: Ngô Linh).

Trước tình hình cấp bách nêu trên, người dân và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng cứu tạm thời như cọc tre, bao cát, thảm xơ dừa. Tuy nhiên, các công trình kè tạm này không đem lại hiệu quả như mong đợi, nhiều đoạn đã hư hỏng nặng do sóng lớn và gió mạnh.

Đại diện một nhà hàng tại khu vực sạt lở chia sẻ: "Tốc độ xâm thực bất thường và nhanh hơn các năm trước. Năm nào nhà hàng cũng bỏ kinh phí lớn để kè bằng bao cát, nhưng cũng bất lực trước sóng dữ".

Ông Nguyễn Ba lo sợ sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền đe dọa trực tiếp đến khu dân cư (Ảnh: Ngô Linh).

Lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cho biết đã có báo cáo gửi UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tìm hướng xử lý kịp thời. Đồng thời, phường cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân và cơ sở kinh doanh tại khu vực khối Tân Thành đảm bảo an toàn cho du khách, không để du khách tiếp cận khu vực sạt lở.

Các biện pháp ứng phó khác cũng đang được triển khai như tổ chức rào chắn, căng dây cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, và thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời huy động lực lượng gia cố hoặc di dời người dân khi tình hình trở nên phức tạp.