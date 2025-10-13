Hiện tượng giống vòi rồng xuất hiện trên biển Ninh Bình
(Dân trí) - Hình ảnh giống hiện tượng vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, ngay sau trận mưa lớn trưa 13/10.
Trưa 13/10, sau một trận mưa lớn, nghi có vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, trú xã Hải Tiến, cho biết: “Trưa nay, tôi ngồi ở gần khu vực nhà thờ đổ Hải Tiến thì thấy một vòi rồng xuất hiện trên biển nên lấy điện thoại ra quay lại. Hiện tượng này kéo dài vài phút”.
Lãnh đạo Công an xã Hải Tiến xác nhận, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện điểm đen giống hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, cách bờ biển khoảng 10km. Hiện tượng xảy ra khoảng vài phút, vòi rồng không đi vào bờ và không gây thiệt hại nào về người hay tài sản.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu phát triển đang gây mưa rào và dông ở nhiều xã, phường và trên vùng ven biển tỉnh Ninh Bình.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình cũng cảnh báo, trong một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Vòi rồng là tên gọi khác của hiện tượng lốc xoáy, là một cột khí xoáy dữ dội, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động từ một đám mây, trông giống như cái vòi.
Vòi rồng được hình thành từ một dạng mây dông đặc biệt là mây dông tích điện. Một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16km, di chuyển hàng trăm km và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu có luồng khí nóng đi lên và luồng khí lạnh đi xuống.