Hiện tượng giống vòi rồng xuất hiện trên biển Ninh Bình

Trưa 13/10, sau một trận mưa lớn, nghi có vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

Video hiện tượng nghi là vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Ninh Bình, do người dân quay lại (Video: Tùng Biri).

Anh Nguyễn Thanh Tùng, trú xã Hải Tiến, cho biết: “Trưa nay, tôi ngồi ở gần khu vực nhà thờ đổ Hải Tiến thì thấy một vòi rồng xuất hiện trên biển nên lấy điện thoại ra quay lại. Hiện tượng này kéo dài vài phút”.

Lãnh đạo Công an xã Hải Tiến xác nhận, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện điểm đen giống hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, cách bờ biển khoảng 10km. Hiện tượng xảy ra khoảng vài phút, vòi rồng không đi vào bờ và không gây thiệt hại nào về người hay tài sản.

Hình ảnh điểm đen giống vòi rồng xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (Ảnh chụp từ clip).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu phát triển đang gây mưa rào và dông ở nhiều xã, phường và trên vùng ven biển tỉnh Ninh Bình.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình cũng cảnh báo, trong một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.