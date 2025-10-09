Đơn vị thi công đang nỗ lực ngày đêm để gia cố, khắc phục khẩn cấp khu vực bờ biển bị xâm thực nặng tại tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, thành phố Huế. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão Bualoi và các đợt thiên tai liên tiếp trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng thi công đang sử dụng máy múc để đào rãnh sâu dọc đoạn bãi biển sạt lở. Sau đó, ống vải địa kỹ thuật, loại vật liệu chuyên dụng trong phòng chống sạt lở bờ biển, được bơm đầy cát để tạo thành một tuyến đê mềm chắn sóng.

Tuyến đê này có chiều dài hơn 400m, cao 2m, đóng vai trò bảo vệ tạm thời khu vực chịu ảnh hưởng mạnh bởi thiên tai.

Lực lượng thi công dầm mưa làm tuyến đê mềm chắn sóng, bảo vệ đoạn bờ biển bị sạt lở nặng ở Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Đại diện đơn vị thi công cho biết, công tác khắc phục khẩn cấp này dự kiến hoàn thành trong vòng 10 ngày với điều kiện thời tiết thuận lợi. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành gần 200m tuyến đê mềm.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, do ảnh hưởng của bão Bualoi và các đợt thiên tai trong tháng 8, 9, đoạn bờ biển tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 1km, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 500 hộ dân địa phương.

Đặc biệt, bão Bualoi đã gây triều cường mạnh, sóng biển dâng cao, phá hủy các công trình hạ tầng du lịch, kè chống sạt lở, ảnh hưởng đến nhiều hàng quán của người dân tại khu vực bãi tắm Phú Thuận và Thuận An.

Khu vực bãi tắm Phú Thuận là địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với chiều dài hơn 300m, bờ biển ăn sâu vào đất liền đến 70m, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến Quốc lộ 49, tuyến giao thông huyết mạch.

Trong các đợt thiên tai cuối năm 2024, bãi tắm Phú Thuận cũng đã chịu thiệt hại nặng nề và mới tạm phục hồi vào mùa hè này.

Tuyến đê mềm chắn sóng bằng vải địa kỹ thuật chỉ làm giải pháp trước mắt, bảo vệ tạm thời khu bãi tắm Phú Thuận (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, khu vực bờ biển này từng bị vỡ và tạo thành cửa biển trong trận lũ lịch sử năm 1999, đến năm 2001 mới được hàn khẩu, lấp trở lại. Tuy nhiên, khoảng cách từ mép nước biển đến phá Tam Giang chỉ còn 250m, khi xảy ra mưa, bão lớn sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ mở cửa biển mới vô cùng cao.

Ngày 5/10, UBND thành phố Huế đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục đoạn bờ biển bị sạt lở tại phường Thuận An.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố lập phương án xử lý khẩn cấp, chống sạt lở đoạn bờ biển nêu trên.

Khu bãi tắm Phú Thuận tan hoang sau bão số 10 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có hơn 10km đoạn bờ biển bị sạt lở nặng, tập trung tại khu vực các phường Phong Quảng, Thuận An, xã Phú Vinh và Vinh Lộc. Tốc độ xói lở trung bình hàng năm 5-7m, có nơi cao hơn 20-30m, đe dọa tính mạng và tài sản của khoảng 1.000 hộ dân ven biển.

Bên cạnh các biện pháp khắc phục khẩn cấp, UBND thành phố Huế đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng để xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An và xã Vinh Lộc. Tổng chiều dài hai đoạn bờ kè này là hơn 2km.