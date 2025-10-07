Ninh Bình đề xuất 2.300 tỷ đồng nâng cấp 34km đê biển chống bão

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ NN&MT về việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đê biển trên địa bàn.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Ninh Bình, các tuyến đê trực biển trên địa bàn cơ bản thiết kế chỉ chịu được bão cấp 9 kết hợp triều cường.

Tỉnh Ninh Bình đang gấp rút thực hiện các dự án nâng cấp, chống sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh II, III, kè Thịnh Long (Ảnh: Thái Bá).

Mặt khác, nhiều tuyến đê đã được đầu tư xây dựng từ lâu, trải qua thời gian dài sử dụng, phải chống chịu với nhiều cơn bão lớn, phức tạp nên một số đoạn tuyến đê đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn đê điều trong mùa mưa bão.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, một số vị trí đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhất là tại km25+570 tuyến đê biển Hải Thịnh III dài khoảng 75m, kè Cổ Vạy tuyến đê biển Giao Thuỷ.

Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Bình trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ NN&MT quan tâm, xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê biển tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư sẽ nâng cấp tuyến đê biển Hải Thịnh III với chiều dài khoảng 1km, xây dựng mới thềm cơ giảm sóng và hệ thống kè mỏ hàn; nâng cấp đê biển Hải Hậu với chiều dài khoảng 21km, xây dựng lại các cống dưới đê; nâng cấp đê biển Giao Thủy với chiều dài khoảng 12km, xây dựng các công trình trên tuyến.

Vị trí xây dựng tại các xã Hải Tiến, Hải Hoà, Hải Thịnh, Hải Quang, Giao Bình, thời gian thực hiện năm 2025-2029.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực đê biển xung yếu tại Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay, hệ thống đê biển được chia làm 4 tuyến bởi 5 cửa sông: cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Hà Lạn (sông Sò), cửa Ninh Cơ (sông Ninh Cơ), cửa Đáy (sông Đáy), cửa Càn (sông Càn) với tổng chiều dài khoảng 90km.

Một số tuyến đê đã và đang được đầu tư, nâng cấp như: Tuyến đê Bình Minh IV, tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh II, III, kè Thịnh Long.

Trong đó, các tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh II, III, kè Thịnh Long đang được đầu tư nâng cấp, chống sạt lở với chiều dài khoảng 4km, xây dựng hệ thống mỏ hàn chữ T và thềm cơ giảm sóng với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, đã thi công hoàn thành 80%, bước đầu phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai.

Mới đây, cơn bão số 10 đã gây sạt lở gần 100m đê biển Hải Thịnh III, hàng trăm người đã được huy động hộ đê, ngăn không cho sóng biển, triều cường tràn vào khu dân cư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra khu vực đê biển xung yếu tại Ninh Bình và có những chỉ đạo, yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão.