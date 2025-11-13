Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Sáng nay, lực lượng cảnh sát tại TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM). Sau hơn 4 giờ làm việc, cảnh sát đã rời đi với nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ được thu giữ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, nhiều cảnh sát đã có mặt tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa.

Ba chiếc xe ô tô 16 chỗ đậu trước thẩm mỹ viện Mailisa khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Lực lượng công an, cảnh sát cơ động xuất hiện khu vực bên ngoài thẩm mỹ viện Mailisa.

Một số người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Thẩm mỹ viện Mailisa là một thương hiệu nổi tiếng với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mailisa đã vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến các sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép.

Đến khoảng 12h30, lực lượng cảnh sát rời khỏi trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa, mang theo nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ.

Đáng chú ý, cùng trong sáng nay, công an đã đồng loạt xuất hiện tại các chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng và Nha Trang. Điều này cho thấy quy mô của cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở TP.HCM mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác, nhắm vào toàn bộ hệ thống của Mailisa.