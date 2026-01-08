Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tuyển 50 nữ cán bộ

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an vừa thông báo nhu cầu tuyển 50 chỉ tiêu công dân nữ để phục vụ công tác trong lực lượng. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 3/3.

Theo thông báo, đối tượng tuyển chọn là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ từ sơ cấp trở lên ở các ngành, chuyên ngành như thể dục - thể thao; an ninh, quốc phòng; công nghệ thông tin; y tế… hoặc công dân có năng khiếu võ thuật, bắn súng, thể dục thể thao. Những trường hợp đạt giải nhất, nhì, ba tại các giải thi đấu cấp tỉnh, thành phố trở lên được ưu tiên.

Ngoài ra, đối tượng đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân cũng thuộc diện xét tuyển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tuyển 50 chỉ tiêu công dân nữ (Ảnh minh họa: Hải Nam).

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ưu tiên tiếp nhận hồ sơ đối với công dân dưới 23 tuổi, cao từ 1m62 trở lên, chưa lập gia đình; đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Công dân trúng tuyển sẽ công tác tại các Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ ít nhất 8 năm trước khi được xem xét đào tạo hoặc chuyển đổi vị trí công tác. Tiêu chuẩn tuyển chọn gồm đủ điều kiện sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

Hồ sơ dự tuyển gồm đơn tự nguyện (viết tay), lý lịch tự khai, giấy tờ cá nhân, văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận thành tích (nếu có), giấy khám sức khỏe và ảnh theo quy định.

Hồ sơ được tiếp nhận tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (88 Xuân Phương, Hà Nội) hoặc tại doanh trại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thông tin liên hệ: Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, số điện thoại 0904.913.333.