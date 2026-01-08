Đột nhập trường học trộm 23 cây máy tính rồi giấu ngay trong sân trường

Ngày 8/1, Công an xã An Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Huỳnh Dương Phong (39 tuổi, trú tại An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Phong là đối tượng trộm 23 bộ CPU máy tính tại Trường Tiểu học Đông Hưng 1, xã An Minh.

Đối tượng Huỳnh Dương Phong (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 5/1, Phong dùng xà beng cạy cửa phòng tin học của trường, lấy trộm 23 CPU máy tính với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đem 15 thùng về nhà cất giấu và giấu 8 thùng còn lại ngay trong khuôn viên trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và đưa Phong về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.