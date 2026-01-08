Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả châu Phi: Phát hiện virus cả ở thành phẩm

Chiều 8/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn cho thấy nhiều mẫu thịt lợn nguyên liệu chưa qua chế biến tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (ở Hải Phòng) dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đáng chú ý, các mẫu thịt đã chế biến thành sản phẩm đóng hộp cũng được lấy xét nghiệm. Một số mẫu thành phẩm vẫn phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình trên, đoàn công tác liên ngành của TP Hải Phòng đã phối hợp với doanh nghiệp niêm phong kho hàng, tổ chức tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt lợn nguyên liệu và nhiều tấn sản phẩm đã đóng hộp, bảo đảm an toàn vệ sinh theo quy định.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nguồn tin của phóng viên cho biết, toàn bộ số thịt lợn đưa vào công ty trong vụ việc này đều có nguồn gốc từ các lò mổ lậu, không được cơ quan thú y cấp phép kiểm dịch theo quy định.

Việc lượng lớn thịt không bảo đảm điều kiện an toàn vẫn được đưa vào một doanh nghiệp có thương hiệu lớn làm dấy lên nhiều băn khoăn về khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào.

Nguồn tin hé lộ, các đối tượng có thể dựa vào hợp đồng của cá nhân hoặc nhà cung cấp có thông tin nguồn gốc hợp pháp, sau đó gian lận xuất xứ để hợp thức hóa thịt nhiễm bệnh đưa vào công ty.

Trước đó, ngày 8/1, Công an Hải Phòng thông tin, qua công tác nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ô tô vận chuyển thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng bắt giữ Lê Bá Doanh (48 tuổi) và Trịnh Hà Việt (34 tuổi) khi đang vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số thịt trên hai xe và nhiều mẫu thịt trong kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp các kho hàng của doanh nghiệp, Công an Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngày 12/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.