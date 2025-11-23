Khách hàng hoang mang, Mailisa bất ngờ dừng bán sản phẩm và dịch vụ

Sáng 23/11, trang Facebook có 2,8 triệu người theo dõi của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đã đăng tải phản hồi đối với các thắc mắc của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại thẩm mỹ viện.

Theo đó, đơn vị này cho biết Mailisa đang trong quá trình phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát hồ sơ, giấy tờ theo quy trình, nên đang tạm ngưng cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong giai đoạn này. Khi có thông báo chính thức, thẩm mỹ viện Mailisa sẽ cập nhật thông tin và mong khách hàng thông cảm trong giai đoạn này.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Trước đó, trong thời gian từ khi bị kiểm tra đến lúc vợ chồng bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa) bị khởi tố, phía thẩm mỹ viện Mailisa vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh, video quảng cáo các dịch vụ của thẩm mỹ viện.

Từ ngày 22/11, chuỗi thẩm mỹ viện này đã ngừng cập nhật các bài đăng mới trên các trang mạng xã hội. Đồng thời hạn chế bình luận của các khách hàng. Tuy nhiên, trang web chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn hiển thị các sản phẩm và cho phép khách hàng bấm mua bình thường.

Trang Facebook của thẩm mỹ viện Mailisa đã ngừng cập nhật bài đăng mới từ ngày 22/11 (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau thông tin vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện này bị bắt vì tội buôn lậu mỹ phẩm, không ít người tiêu dùng đã và đang sử dụng các sản phẩm Doctor Magic mua từ thẩm mỹ viện Mailisa bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Nhiều người quyết định dừng sử dụng sản phẩm.

Trong video chia sẻ, chị C.H. (Đà Nẵng) cho biết mới điều trị nám và sử dụng bộ sản phẩm N3 Doctor Magic gồm 3 sản phẩm chuyên hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang và sạm màu đã được 3 ngày mua từ thẩm mỹ viện Mailisa.

Trước đó, chị cho biết vẫn tin dùng bộ sản phẩm của Mailisa. Tuy nhiên, sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng vào ngày 21/11, chị đã ngừng sử dụng sản phẩm của thương hiệu này.

Chị Ngọc Bích (TPHCM) cho biết đã mua một bộ kem Doctor Magic trị nám da mặt của thẩm mỹ viện Mailisa giá 15,55 triệu đồng. Do nghĩ hàng chất lượng, an toàn nên chị quyết định mua sử dụng.

"Tôi dùng 3 bộ sản phẩm trong 9 tháng, thời gian đầu sử dụng da mặt rất đẹp nhưng bị mỏng đỏ, sau đó đốm nám lên nặng hơn nên tôi ngưng sử dụng và quyết định đi điều trị ở bệnh viện da liễu", chị nói.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giai đoạn 2020-2024, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong (Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hong Kong (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các sản phẩm này được Mailisa bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Con số thu lời trên trước mắt được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa.

Trong một livestream trước đó, bà Mai khẳng định “không có chuyện nhân viên hoảng loạn hay tẩu tán hàng hóa khi đoàn kiểm tra đến”. Bà nói doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ mã sản phẩm, tờ khai hải quan, hóa đơn chứng từ, hồ sơ từng lô hàng để xuất trình khi cần.

Nhiều năm qua, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm từ nước ngoài. Các video được đăng tải cho thấy mỗi lô hàng có hàng chục container, nhưng vẫn “không kịp đáp ứng nhu cầu”.

Bà Mai từng lý giải giá bán cao của nhiều sản phẩm là do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… được tính vào giá thành. Bà cũng cho rằng doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài “thì phải làm đúng để pháp luật bảo vệ”.