VKS vụ sữa Hiup: Chỉ tiêu dưới 70% là hàng giả, doanh nghiệp phải biết

Sáng 8/1, phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding tiếp tục phần tranh luận.

Tại tòa, đại diện VKS đã đối đáp lại những luận điểm bào chữa của các luật sư.

Theo đó, một số luật sư cho rằng việc sản xuất thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng như công bố trong vụ án này “không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng”. Tuy nhiên, VKS nêu quan điểm phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, không thể đánh giá theo cảm tính hay lập luận “không có hại” để phủ nhận bản chất vi phạm.

VKS viện dẫn Nghị định 98 cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tương ứng chỉ tiêu dưới 70% so với công bố thì bị coi là hàng giả.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Do đó, theo VKS, các bị cáo và doanh nghiệp buộc phải biết quy định này, lường trước các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức kiểm soát chất lượng phù hợp.

Kiểm sát viên tại tòa cũng cho rằng trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quy trình để kiểm soát thành phần, bảo đảm sản phẩm đúng chất lượng đã công bố.

Việc có chỉ tiêu thấp hơn hoặc cao hơn so với công bố, theo VKS, là dấu hiệu cho thấy kiểm soát chất lượng chưa đảm bảo, phản ánh sự thiếu chặt chẽ trong quản trị và kiểm định nội bộ.

Đáng chú ý, VKS nhấn mạnh, sau khi phát hiện sự việc, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh công thức, kiểm soát lại chất lượng cho đúng chỉ tiêu đã công bố. Thế nhưng, theo quan điểm của VKS, các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất, không thể lý giải bằng các nguyên nhân như sức ép tiến độ, sức ép hệ thống nhân viên, phân phối hay mục tiêu giảm thiệt hại mà vẫn đưa sản phẩm ra thị trường.

Trước đó, luật sư Giang Hồng Thanh (bào chữa cho các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh) dẫn lời đại diện cơ quan giám định chất lượng tại tòa cho biết, theo quy định, chỉ cần 1 thành phần của sữa Hiup không đạt 70% so với công bố thì có căn cứ xác định là hàng giả, dù các chỉ tiêu còn lại đạt hoặc vượt mức.

Luật sư cho rằng nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả thì “đúng”, nhưng về bản chất đây chỉ là sản phẩm có “một vài” thành phần không đạt chỉ tiêu công bố. Luật sư cũng nêu, các kết luận giám định đối với 38 sản phẩm thể hiện không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

Dẫn chứng, luật sư nêu kết luận giám định ngày 18/7/2025 đối với Hiup 27 (650gr, NSX 5/3/2025): Có 32 chỉ tiêu thì Vitamin B9 đạt 50% (dưới 70%), trong khi nhiều chỉ tiêu khác đạt hoặc vượt mức; nhưng sản phẩm vẫn bị xác định là hàng giả.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc Z Holding, cảm ơn HĐXX và VKS đã lắng nghe, gửi lời xin lỗi khách hàng, người tiêu dùng vì chất lượng sản phẩm chưa đạt.

Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Bị cáo cho rằng kết luận nêu không có chất cấm, độc hại khiến bản thân “nhẹ lòng phần nào”, đồng thời trình bày khó khăn trong quản trị khi doanh nghiệp phát triển nhanh và mong HĐXX xem xét khoan hồng cho những người làm công ăn lương.

Trình bày, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc Z Holding, cho rằng bản thân đã cùng các cộng sự khởi nghiệp với khát vọng xây dựng thương hiệu Việt. Minh thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi người tiêu dùng vì gây hoang mang dư luận, mong được hưởng khoan hồng cho các bị cáo và nhân sự liên quan.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào 14h ngày 14/1.