Cảnh sát có mặt tại hàng loạt thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước

Sáng 13/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng cảnh sát đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây), TPHCM. Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo người dân khu vực, khoảng 8h, lực lượng công an, cảnh sát cơ động đi trên nhiều xe 16 chỗ đậu trước thẩm mỹ viện này, sau đó đi vào bên trong.

Công an có mặt bên trong thẩm mỹ viện Malisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến hơn 10h30, cảnh sát vẫn đang làm việc bên trong thẩm mỹ viện. Phía bên ngoài, cảnh sát cơ động bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng cùng ngày, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an cũng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đứng bên ngoài. Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa. Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua, có tiếng và nhận khá đông khách. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, tọa lạc tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cùng ngày, lúc 11h, theo ghi nhận của phóng viên, bên ngoài thẩm mỹ viện Mailisa tại địa chỉ số 67 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng xuất hiện nhiều cảnh sát và xe cơ động.

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ sáng nay trong tình trạng cửa đóng kín, không có khách ra vào.

Mailisa Cần Thơ là một trong những cơ sở của chuỗi thẩm mỹ viện có tiếng được thành lập từ năm 1988.

10h30, cảnh sát đang làm việc bên trong trụ sở Mailisa ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng - Lê Trai).

Khoảng 11h ngày 13/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có ít nhất 3 cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Trước cơ sở thẩm mỹ này có một ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội, thuộc một đơn vị dịch vụ vận tải.

Trong sảnh tầng 1 cửa đóng kín, tuy nhiên, theo quan sát phía trong có nhiều người. Thỉnh thoảng có một cảnh sát cơ động và một nam nhân viên của cơ sở thẩm mỹ này ra vào.

Cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Nghệ An trưa 13/11 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết chưa nắm được thông tin liên quan đến việc công an xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa nói trên.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của phóng viên Dân trí, những cảnh sát cơ động xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa không thuộc lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở 132 Nguyễn Văn Cừ khai trương rầm rộ vào ngày 17/11/2023. Sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân với hoạt động quảng bá lưu động trên đường phố bằng siêu xe và tổ chức đêm nhạc miễn phí có sự tham gia của ca sĩ và hoa hậu.

Lực lượng công an có mặt tại trụ sở Mailisa Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 97-99 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng sáng nay cũng xuất hiện lực lượng công an tới làm việc.

Theo lời một bảo vệ ở tòa nhà đối diện cho biết, sáng 13/11, có khoảng 4-6 công an đi ô tô biển xanh đến làm việc.

Đến 11h45, lực lượng công an vẫn ở bên trong tòa nhà.

Một số khách đến cơ sở làm đẹp nhưng đã được lực lượng chức năng mời đi.

Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Cùng thời gian, có ít nhất 4 cán bộ, chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động được ghi nhận có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 69/1 đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo quan sát, lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc ra vào của từng người tại Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nha Trang.

Được biết cơ sở thẩm mỹ viện này được mở tại Nha Trang vào cuối năm 2024.

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Ngày 25/4/2023, Sở Y tế Bình Dương cũ đã từng ra văn bản xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa cũng với hành vi sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da ở một cơ sở trên địa bàn.