Kẻ nghi hiếp dâm cô gái ở Hà Nội, bị bắt sau khi bỏ trốn được 400km

Ngày 8/1, Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, Bình quen một cô gái qua mạng xã hội. Rạng sáng 6/1, Bình rủ cô gái đi ăn, "dụ" nạn nhân uống rượu đến say rồi đưa vào nhà nghỉ giở trò đồi bại. Khi tỉnh táo, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Hồ Đức Bình bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Bình bắt xe khách với ý định bỏ trốn vào miền Nam. Khoảng 15h ngày 6/1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông báo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội về vụ việc, đề nghị phối hợp truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Bình đang di chuyển trên xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Kon Tum (cũ).

Khi xe khách dừng ở cây xăng tại phường Hoành Sơn, công an tiếp cận khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Công an phường Hoành Sơn đã hoàn tất thủ tục để bàn giao nghi phạm Bình cho Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý.