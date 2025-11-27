Mailisa bất ngờ thông báo dừng hoạt động, xin lỗi khách hàng

Tối ngày 27/11, trên trang mạng xã hội Facebook có 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11.

Thẩm mỹ viện này cho biết quyết định này rất khó khăn và vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ khách hàng vào thời điểm này; đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn.

Trước thông báo của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều khách hàng bày tỏ sự bức xúc vì vẫn còn tiền đặt cọc dịch vụ làm đẹp tại các chi nhánh, không ít người cũng bày tỏ mong muốn được hoàn lại tiền đã mua sản phẩm Doctor Magic của Mailisa.

Trước đó, ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Trước đó, trong thời gian từ khi bị kiểm tra đến lúc vợ chồng bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa) bị khởi tố, phía thẩm mỹ viện Mailisa vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh, video quảng cáo các dịch vụ của thẩm mỹ viện. Từ ngày 22/11, chuỗi thẩm mỹ viện này đã ngừng cập nhật các bài đăng mới trên các trang mạng xã hội. Đồng thời hạn chế bình luận của các khách hàng.

Trang Facebook chính thức của Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo dừng hoạt động và xin lỗi khách hàng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau thông tin vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện này bị bắt vì tội buôn lậu mỹ phẩm, không ít người tiêu dùng đã và đang sử dụng các sản phẩm Doctor Magic mua từ thẩm mỹ viện Mailisa bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Nhiều người quyết định dừng sử dụng dù đã bỏ ra tới hàng chục triệu đồng để mua sản phẩm.

Thực tế, trước thời điểm bị phản ánh, Mailisa kinh doanh rất tốt. Trong một video đăng tải năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai cho biết các sản phẩm của hệ thống luôn đắt hàng, thậm chí "bán cả container".

Hoạt động trên các kênh TikTok cũng cho thấy sức tiêu thụ lớn, chẳng hạn kênh Mailisa - Doctor Magic với hơn 372.000 lượt theo dõi đã bán gần 74.000 sản phẩm; kênh TMV Mailisa có hơn 3,1 triệu người theo dõi hiển thị gần 650.000 sản phẩm đã bán, còn kênh Mailisa với gần 182.000 lượt theo dõi cũng ghi nhận khoảng 283.000 sản phẩm được tiêu thụ.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cũng đã thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa. Việc thu hồi là do doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.